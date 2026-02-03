"황재균, 아나운서 킬러" …과거 폭로 당했다

사진=유튜브 '짠한형 신동엽' 영상 캡처

손아섭이 황재균을 '아나운서 킬러'라고 지칭하며 놀렸다.2일 유튜브 채널 '짠한형 신동엽'에는 '비시즌한정 알콜폭주 몬스터'라는 제목의 영상이 공개됐다. 이번 영상에는 류현진·배지현 부부와 황재균, 손아섭이 출연했다.신동엽이 "어릴 때부터 재균이가 잘생긴 외모로 유명했나"라고 질문했다. 류현진은 "재균이 요즘에 좋아졌다"고 했다. 손아섭은 "지금보다 어릴 때가 낫다"고 말했다. 배현진은 "제가 한창 스포츠 아나운서 했을 때 (황재균이) 20대 시절이니까 그때 확실히 인기가 많았다"라고 전했다.손아섭은 "아킬 시절"이라며 모두의 이목을 집중시켰다. 그러면서 "아나운서 킬러"라고 다시 한 번 설명했다. 신동엽은 "당연하다. 아나운서 보면 예쁘고 지적이지 않나. 인터뷰하고 자주 보면 어떤 사람인지 딱 나오지 않나. 젊은 사람들이니까 호감도 갖고 그런 거다"라고 얘기했다. 신동엽이 "현진이도 그렇게 해서 (배지현에게) 호감 가진 거 아니냐"고 하자 류현진은 "그렇다"며 고개를 끄덕였다.이에 황재균이 "진정한 아킬'이라고 하자 손아섭은 "아니다. 그건 사랑이다"라고 류현진을 옹호했다. 황재균이 "그러면 나는 그때 사랑이 아니었냐"고 억울해하자 손아섭은 "계속 바뀌는데 그게 무슨 사랑이냐"며 폭소케했다. 이어 손아섭은 "현진이 형은 처음 만난 아나운서와 결혼해 버렸잖나. 그건 아킬이 아니라 사랑이다. 진정한 사랑"이라고 말했다. 류현진도 "그건 맞는 말"이라며 동조했다. 황재균은 "저 술 한 잔만"이라며 씁쓸한 표정을 지었다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr