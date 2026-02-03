사진=텐아시아DB, MBC

박은영 셰프와 윤남노 셰프가 서로를 견제하며 기싸움을 벌여 웃음을 자아낸다.오는 5일 방송되는 MBC '구해줘! 홈즈'에서는 '흑백요리사 1'의 윤남노 셰프와 박은영 셰프가 연예계 대표 맛잘알 김숙과 임장에 떠난다.이날 방송에서는 본업은 물론 예능까지 종횡무진 활약 중인 박은영 셰프가 '구해줘! 홈즈' 첫 출연부터 강렬한 존재감을 보여준다. 박은영 셰프는 "식당에만 있다가 예능에 나오면 행복하다"는 소감과 함께 최근 '냉장고를 부탁해'에서 화제를 모았던 퀸카 춤을 다시 한 번 선보인다. 이에 주우재는 "최근 본 사람 중 제일 뻔뻔하다"고 말하고, 양세형은 "눈에 광기가 있다"며 감탄해 웃음을 자아낸다.이후 김숙, 박은영, 윤남노 세 사람은 본격적으로 임장을 시작한다. 이들은 '흑백요리사' 셰프들의 레스토랑이 밀집한 용산과 강남 상권을 비교하며, 각 지역 상권의 분위기와 성격을 날카롭고 유쾌하게 분석한다.특히 박은영 셰프는 "용산이 친구가 해주는 소개팅 같은 느낌이라면, 강남은 엄마가 해주는 맞선 같은 느낌"이라는 찰떡 비유로 예능감을 뽐낸다. 이에 윤남노 셰프는 "요리나 열심히 해"라며 즉각 견제에 나섰다고. 두 사람의 티격태격 케미가 임장 내내 유쾌한 웃음을 자아냈다는 후문이다.'구해줘! 홈즈'는 5일 오후 10시에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr