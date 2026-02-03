사진=이민정 유튜브
사진=이민정 유튜브
배우 이민정이 구독자를 위해 아낌없인 애장품을 내놨다.

3일 유튜브 채널 '이민정 MJ'에는 '“나 대신 입어줄 사람 구함” 온 집안 털어서 선물 대방출합니다 (제1회 구독자이벤트)'라는 제목의 영상이 게재됐다.

이날 이민정은 구독자이벤트를 진행했다. 그는 "전에 준후 옷방 정리하며 구독자이벤트를 언급했는데, 많은 분들이 관심을 가져주시더라. 설날을 맞이하여 선물을 드리려고 한다"고 말했다.
사진=이민정 유튜브
사진=이민정 유튜브
사진=이민정 유튜브
사진=이민정 유튜브
사진=이민정 유튜브
사진=이민정 유튜브
이민정은 애장품을 찾으며 집안 곳곳을 털었다. 먼저 옷장을 연 그는 여름 블라우스, S급 편집숍 가방, 120만원대 명품 패딩, 니트 등을 선보였다.

그는 "패딩은 준후 농구 갈 때 입었는데, 이걸 보자마자 '이민정이다'라고 하더라. 추억과 관심받은 패딩인데, 좋은 구스에 가격 있는 라장X 패딩"이라고 설명했다.

이어 화장대에서는 명품 브랜드 화장품을 애장품으로 소개했다. 딸 서이 백일 사진까지 공개한 그는 "촬영할 때만 한 번 입고 못 입은 공주풍, 귀여운 옷. 또 아디다X 베이비 옷이 있다"며 아이 옷까지 내놨다.
사진=이민정 유튜브
사진=이민정 유튜브
사진=이민정 유튜브
사진=이민정 유튜브
사진=이민정 유튜브
사진=이민정 유튜브
마지막으로 아들 준후 방에서는 이병헌이 스탠포드 강연 후 사 온 맨투맨, 택도 안 뗀 삼촌 선물인 후드티를 꺼내 "준후가 금방 커서 옷 입게 됐다. 의미 있으니 받으면 좋아할 것 같다"고 이야기했다.

총 15개 선물을 예고한 이민정은 "앞으로 좋은 게 있으면 많이 선물해 드리고 싶다. 새해 복 많이 받으시고 건강하시길 바란다"고 인사를 전했다.

한편, 이민정은 배우 이병헌과 2013년 8월에 결혼, 슬하에 1남 1녀를 두고 있다. 아들 준후는 강남구 대치동에 위치한 서울아카데미국제학교(SAIS)에 재학 중이며 연간 학비는 약 2,500만 원 내외로 알려져 있다.

김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr

ADVERTISEMENT

© 텐아시아, 무단전재 및 재배포 금지