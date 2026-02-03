유재석, 14살 연하 여배우에 '명품 S사' 선물했다…"더 빛나는 것 같아" ('아근진')

배우 전소민(39)이 유재석(53)에게 받은 명품 지갑을 자랑했다.지난 2일 방송된 SBS 예능 '아니 근데 진짜!'(이하 '아근진')에서는 이상민이 탁재훈과 카이, 이수지와 전소민에게 2대 2 미팅을 주선하는 콘셉트의 토크쇼가 진행됐다.이날 각자의 소지품을 통해 서로를 알아보는 시간을 가졌다. 전소민은 샤넬 명품 지갑을 꺼냈다. 전소민은 "내가 명품이 몇 개 있는데 그리 많지는 않다. 처음으로 돈 벌었을 때 가방 좋은 거 산 게 전부"라고 말했다.이어 그는 "이 지갑이 첫 샤넬이다. 이후엔 샤넬이 없다. tvN 예능 '식스센스' 끝내고 크리스마스 선물로 유재석 오빠가 준 선물이다. 5~6년 째 잘 쓰고 있다"고 자랑했다.전소민은 "명품 지갑 선물은 처음이었다. 오랫동안 사용하고 그럴수록 더 빛이나는 것 같다"고 말했다. 전소민과 핑크빛 분위기를 자아냈던 탁재훈은 "난 앞으로 그거 안 썼으면 좋겠다. 내가 더 좋은 선물 해 드리겠다"고 질투했다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr