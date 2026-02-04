사진 = '촌장엔터테인먼트TV' 유튜브 채널 캡처

곧 결혼하는 '나는솔로' 29기 연상연하 커플 영철과 정숙의 슈퍼 데이트 장면이 공개됐다.ENA·SBS PLUS '나는솔로' 측이 운영하는 유튜브 채널 '촌장엔터테인먼트TV'에서는 '영철을 향한 정숙의 질문 세례'라는 제목의 영상이 올라왔다.영상에서 정숙과 슈퍼 데이트를 하게 된 영철은 "내 차가 바빠질 줄이야 누가 알겠냐"고 했다. 정숙은 "근데 사실 첫인상이 빵표였잖냐"며 "그리고 짜장면도 먹었잖냐"고 했다. 그러자 영철은 웃으며 "저한테 슈퍼 데이트권 써주셔가지고 정말 감사하다"고 했다.정숙은 "어제 랜덤 데이트가 너무 재밌었다"고 했다. 이어 정숙은 "운동하고 테니스 하고 또 출근하고 또 퇴근해서 유도 하고 하시잖냐 그러니까 집에 오면 12시라고 하셨잖냐 그럼 여자친구 사귈 때는 어떻게 했냐 연애할 시간이 있었냐"고 궁금해 했다.영철은 "연애를 안에서 한 거고 조율을 많이 했다"며 "예를 들어서 지금 만약에 정숙 님하고 뭔가 한다면야 주말에는 못 한다고 봐야 되겠다"며 "주말에는 테니스 클럽이 있다"고 했다. 이때 정숙이 살짝 서운해 하는 표정을 짓자 영철은 곧바로 취미도 줄일 의향이 있다고 했다.이외에도 정숙은 영철에게 궁금한 게 많은지 이것저것 묻기 시작했다. 정숙은 "거의 썸을 어느 정도 타시냐 그리고 어떻게 사귀게 되냐 외모에 대한 기준도 많이 없으시고 가치관이나 성격만 보시고 이렇게 한다고 하셨으니까 연애를 시작하게 되는 영철의 모습이 궁금하다"고 했다.이에 영철은 "시간이 지나서 연애가 엄청 어려웠다"며 "왜냐하면 연애를 가볍게 생각을 안 하니까 마음을 얻고자 하면 제가 아침밥 이야기 보수적인 이야기 이거 하면 안 되잖냐 마냥 잘해줘서 결혼했다는 건 뭔 말도 안되는 소리라고 사실 생각했다"고 밝혔다.앞서 영철은 영숙과 정숙에게 데이트 때 홍어를 먹고 싶다고 한다던가 여성들의 명품백에 대해 '전원 아웃'이라고 언급하며 결혼 할 여성을 찾기 위해 '테스트'하는 게 아니냐는 의혹을 받은 바 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr