가수 박서진이 '말자쇼'에 출연해 여동생과의 갈등을 털어놨다.지난 2일 방송된 KBS2 예능 '말자쇼'는 혈육 특집으로 꾸며졌다. "원수 같은 내 동생을 호적에서 파고 싶다"는 사연부터 "나 몰래 오빠만 챙겨준 부모님께 서운하다"는 고민까지 혈육과 관련한 다양한 고민 사연들이 공개됐다.말자 할매 김영희는 자신과 남동생 사이에 있었던 에피소드를 공개했다. 특히 김영희는 "상견례 날 동생이 남편에게 몰래 다가가서 '지금 도망가'라고 말했다"라며 "그땐 진짜 호적에서 파버리고 싶었다"고 말해 폭소를 유발했다. 또 "그땐 막 웃었던 남편이 지금은 '처남 말 들을걸' 후회한다"라고 너스레를 떨어 웃음을 안겼다.김영희는 "그래도 혈육이다. 이럴 때 밉고 저럴 때 밉다고 해도 끊을 수 없는 혈육의 끈으로 가는 것"이라고 강조했다.게스트로 출연한 박서진도 여동생과의 일화를 전했다. 그는 검정고시에서 3년간 불합격을 받는 동생이 답답해 변호사를 만나 호적에서 동생을 팔 수 있는지 물어봤다고 고백해 모두를 놀라게 했다.박서진은 "동생이 엄마 아빠 때문에 학교를 그만두고 검정고시를 준비했다. 학원에 다니고 과외도 시켰는데 3년이 넘도록 합격을 못 했다. 고등학교를 다녀서 졸업하는 게 더 빠르다고 생각했다"고 회상했다.이어 그는 "그러다가 호적에서 파버리려고 변호사를 만났다. 그런데 법적으로 파버릴 수가 없다는 거다. 반대로 소송은 할 수 있다고 했다. 동생이 그동안 저를 막 때리고 그런 걸 상해죄로 고소할 수 있다더라. 이거다 싶었다"고 말해 웃음을 자아냈다.여동생이 의외의 반응을 보이기도 했다고. 박서진은 "동생이 그냥 소송하라고 하더라. 어차피 내가 너한테 줄 돈도 없고 감방에 가면 콩밥 먹고 나오겠다고 당당하게 말하더라. 할 말이 없더라"라고 웃으며 말했다.또 박서진은 동생이 자신보다 인기가 많아지는 것 같아 고민이라며, 함께 방송에 출연하자마자 동생에게 광고 제안이 왔었다고 밝혔다. 박서진은 "기분 나빠서 내 선에서 거절하고 있다"라고 너스레를 떤 뒤 "'말자쇼'도 같이 출연해달라고 했는데 거절했다"고 설명했다.이날 '말자쇼'에서는 김영희, 박서진뿐만 아니라 현장 관객들도 각자의 혈육 에피소드를 공유하며 하나 되는 시간을 가졌다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr