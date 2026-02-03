사진=서희원, 구준엽 SNS

가수 구준엽이 아내인 대만 배우 故서희원(쉬시위안)의 1주기를 맞아 손편지를 공개했다지난 2일 구준엽은 자신의 SNS에 故서희원을 향한 그리움을 담은 자필 편지를 올렸다. 구준엽은 편지에 "거긴 어떠니? 춥진 않은지 덥진 않은지 오빠는 언제나 걱정이다. 침대 한구석에 멍하니 앉아 있을 때면 꿈이길 바라면서 가슴이 먹먹해지고 아파온다"라고 적었다.이어 그는 "음식을 싸 들고 진바오산으로 운전해 갈 때면 너의 그리움에 한없이 눈물이 흐른다. 하지만 이것이 너에 대한 그리움을 달래는 마지막 방법이니 이해해 주길 바란다. 희원아 우리 다음에 만나면 영원히 같이 있자. 보고 싶다. 너무 보고 싶다. 죽도록 보고 싶다"라며 그리움을 전했다.이날 대만 신베이시 진바오산(금보산) 추모공원에서는 故서희원을 기리는 추모 조각상 제막식이 열렸다. 해당 조각상은 구준엽이 직접 구상하고 제작 과정에 참여한 작품이다. 현장에는 구준엽을 비롯해 고인의 동생 서희제 등 유가족과 그룹 클론의 멤버 강원래, 가수 최시원 등이 참석해 고인을 추모했다.쉬시위안은 지난해 2월 일본 여행 중 폐렴을 동반한 독감으로 세상을 떠났다. 향년 48세. 앞서 쉬시위안과 구준엽은 1998년 약 1년간 교제했으나 결별했다. 이후 쉬시위안이 2021년 전 남편과 이혼한 뒤, 두 사람은 20여 년 만에 재회했고 2022년 결혼 소식을 알렸다.나의 영원한 사랑 나의 모든 것 희원이에게희원아 거긴 어떠니?춥진 않은지... 덥진 않은지... 오빠는 언제나 걱정이다..... 아침에 텅 빈 방 침대 한구석에 멍하니 앉아 있을 때면 아직도 현실인지 꿈인지... 꿈이길 바라면서 가슴이 먹먹해지고. 아파온다.무거운 몸을 일으켜 오늘은 어떤 음식을 만들까? 무얼 만들어야 네가 좋아할까 하면서 음식을 싸 들고 진바오산으로 운전해 갈 때면 너의 그리움에 한없이 눈물이 흐른다...미안해 오빠가 이렇게 약한 모습 보여서... 하지만 이것이 너에 대한 그리움을 달래는 마지막 방법이야 이해해주길 바란다.우리 희원이... 희원아... 우리 다음에 만나면 영원히... 영원히 같이 있다. 보고싶다. 너무 보고 싶다.... 죽도록 보고 싶다.너의 영원한 광토오빠... 준준이가....정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr