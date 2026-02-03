사진=티엠이 그룹, 켄버스 제공

가수 정은지가 2006년 큰 인기를 끌었던 드라마 '궁'의 삽입곡 '앵무새'를 다시 부른다.TME그룹(TV조선 ENM)은 정은지와 협업한 디지털 싱글 '앵무새'를 3일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 선보인다고 밝혔다. 원곡 발매 약 20년 만에 재탄생한 이번 곡은 현악기와 기타, 베이스 사운드를 중심으로 새롭게 구성됐다.작품은 정은지만의 허스키한 음색과 가창력을 활용해 원곡의 애절한 정서를 담아냈다. 익숙한 선율에 새로운 감각을 더해 원곡을 기억하는 세대는 물론 젊은 층에게도 자연스럽게 다가갈 것으로 보인다.정은지는 현재 그룹 에이핑크의 15주년 기념 활동과 솔로 일정을 함께 소화하고 있다. 이번 리메이크는 가수 지아의 싱글 발매에 이어 TME그룹이 트로트 외 장르로 음악적 영역을 넓히기 위해 추진한 프로젝트다.TME그룹 안석준 대표는 "기존 TV조선 ENM의 트로트 강점을 기반으로 TME그룹은 장르에 국한되지 않겠다"면서 "완성도 높은 음악, 진정성 있는 보컬을 가진 아티스트와 협업을 지속적으로 확대해 양질의 음악 IP를 지속 확보해 나갈 계획"이라고 전했다.정은지의 리메이크 싱글 '앵무새'는 3일 오후 6시 전격 공개된다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr