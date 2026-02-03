배우 김지수가 ‘은애하는 도적님아’를 통해 시청자들에게 눈도장을 찍었다.KBS 2TV 토일 미니시리즈 ‘은애하는 도적님아’에서 김지수는 중전 신 씨 역을 맡아 활약하고 있다.중전 신 씨로 분한 배우 김지수는 차분하고 따뜻한 표정과 말투로 인물의 온화한 심성을 자연스럽게 드러내며, 다양한 인물들 속에서도 단단한 존재감을 확실히 각인시켰다. 동시에 왕 이규(하석진 분)와 간신 임사형(최원영 분) 앞에서는 강단 있는 목소리와 눈빛으로 인물 내면의 곧은 심지를 내보이기도 했다.특히 지난 10회 방송에서는 침전을 지키고 있는 금녹(송지우 분)과 대치하던 중 그를 향해 진심 어린 조언을 건네는 장면이 눈길을 끌었다. 부드러운 카리스마로 중전의 위엄을 보인 데 이어, 향에 취해 잠든 이규를 발견하곤 실망과 연민이 교차하는 순간의 감정을 흔들리는 눈빛과 표정에 녹여냈다.‘은애하는 도적님아’는 매주 토, 일요일 밤 9시 20분, KBS 2TV에서 방송된다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr