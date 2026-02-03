추성훈, ♥야노시호와 이혼에 입 열었다…"매번 생각, 남친 있어도 돼" ('아근진')

사진=텐아시아DB

추성훈이 아내 야노시호에게 남자친구가 있어도 된다는 수위 높은 발언을 했다.지난 2일 첫 방송된 SBS 예능 ‘아니 근데 진짜!’(이하 '아근진')에서는 추성훈이 게스트로 등장했다. 이날 토크쇼는 교도소 콘셉트로 진행, 상습 노출죄로 구속 돼 MC 탁재훈, 이상민, 이수지, 카이를 만나는 모습이 담겼다.앞서 야노시호는 ‘신발벗고 돌싱포맨’에 출연해서 남편 추성훈과 이혼 생각이 있는지 질문에 “매번 매번 매번”이라고 답한 바 있다. 이날 추성훈은 “아내가 매번 생각한다면 나도 똑같이 매번 생각한다”고 말했다. 이에 탁재훈은 “센 척 한다”고 꼬집었고, 이상민은 “눈이 흔들렸다”고 거들었다.당시 야노시호가 '추성훈이 너무 바빠서 남자친구가 필요하다'고 했다는 이야기도 전했다. 이에 추성훈은 “그런 게 있으면 좋지. 그런 친구가 있어야 와이프도 재미지 않겠냐”고 쿨하게 말했다.카이가 “외로워서 남자친구가 필요하다는 거 아니냐”고 걱정하자 , 추성훈은 “자기 인생인데 재미있게 살아야 하는 건 맞다. 커피 마시고 밥 먹고”라고 관대한 모습을 보였다.카이의 “너무 바쁘니까 일 조금만 하고 나랑 놀아달라는 거 아니냐”는 거듭되는 해석에도 "그럼 돈이 없잖아. 나는 돈 필요하잖아. 조금만 벌어오면 이것도 화난다”고 말했다.반면 지난해 4월 재혼한 이상민은 아내의 남자친구에 대한 질문에 "미안한데, 그건 절대 안 된다. '남사친'이라는 말을 안 믿는다"고 선을 그었다.이후 추성훈은 야노시호에게 “지금 사랑이를 와이프가 계속 보고 있다. 감사하다. 그게 쉽지 않다. 힘든 게 많은데 열심히 해줘서 든든하다”며 “힘들 때 있으면 가끔씩 전화 줘”라고 영상 메시지를 보냈다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr