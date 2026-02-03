사진=유튜브 '인생84'

아이들 소연이 구설수가 아닌 100세 삶을 걱정했다.3일 유튜브 채널 '인생84'에는 아이들 소연이 출연했다.이날 소연은 출연 이유에 대해 "오빠가 섭외 주신 거 아니냐. 저희가 한다고 했냐"고 물었다. 기안84는 "회사에서 시켜서 나온 거냐"고 투덜거리며 "요즘 예능 출연 잘 안 하더라"고 궁금증을 드러냈다.소연은 "방송 촬영 다 하고 앨범 만들기에는 늦어진다"면서 "작업 녹음 작업을 했다. 1월 27일에 디지털 싱글이 나왔다"고 전했다.카페에서 토크 중 소연은 기안84와의 챌린지를 언급하며 고마움을 전했다. '쏘리사'라는 유튜브 채널을 운영했던 소연은 "진짜 내 모습을 보여주려고 편하게 시작했는데, 관심 너무 받아 부담스러워서 그만뒀다"고 이야기했다.그러면서 "나는 부담감 생기면 잘 못하는 스타일이다. 곡 만들 때도 회사의 모든 부서에 리스트 체크하고, 무슨 일이 생길까봐 늘 조심하는 편이다. 주머니에서 쓰레기 떨어져도 화들짝 놀라는 정도로 걱정 많다"고 고백했다.'재난 문자'에 진짜 전쟁 난 줄 알고 짐 싸서 집 밖으로 나오기도 했다는 소연은 "그 이후 면허 땄다. 차 타고 도망가려고"라며 "비밀이었다. 남들 신경 안 쓰는 이미지인데, 사실 걱정이 많은 사람"이라고 털어놨다."구설수가 신경 쓰이냐"고 묻자, 소연은 "죽을까 봐 제일 걱정된다. 하루에 죽는 사람이 얼마나ㅏ 많냐. 몸조리 잘하려고 한다. 오래 건강하게 살고, 100살까지 살고 마지막에 죽고 싶다"고 전했다.불교 신자로 알려진 소연은 "새로 태어나고 싶지는 않다. 이 시대 잘 살고 무(無)로 돌아가고 싶다"고 이야기했다. 기안84는 "다음에 같이 절에 가자"고 제안해 웃음을 안겼다.한편, 아이들 소연은 "제일 잘 벌 때는 한 달 저작권료가 10억원"이라고 밝힌 바 있다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr