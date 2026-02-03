사진 = '홍석천의 보석함' 유튜브 채널 캡처

킥플립 민제의 데뷔엔 보이넥스트도어 운학의 영향이 컸다.방송인 홍석천이 운영하는 유튜브 채널 '홍석천의 보석함'에서는 'JYP가 보내온 따끈따끈한 아이돌 보석 킥플립 민제'라는 제목의 영상이 올라왔다.영상에서 홍석천은 민제의 이상형을 물었다. 민제는 "말이 잘 통하고 본인 일을 되게 열심히 하는 사람이 이상형이다"고 했다. 홍석천은 또 원래 꿈이 아이돌이냐고 물었다. 민제는 "제가 초등학교 다닐 때 보이넥스토어 운학과 같은 반이었다"고 회상했다.민제는 "운학이가 아이돌을 먼저 하고 싶다고 한 거다"며 "운학이가 춤도 추고 하는 모습을 보고 되게 멋있다 나도 해보고 싶다 해서 점점 꿈을 키워가기 시작했다"고 했다. 홍석천은 놀라며 "둘다 잘 되기 힘든데 둘 다 잘 됐다"고 했다.또 홍석천은 민제에게 JYP 캐스팅 비화를 물었다. 민제는 "예전에 'LOUD'라는 방송이 있었다"며 "보이그룹 오디션 프로그램인데 발목 부상으로 출연이 무산 됐다"고 했다. 이어 "그래서 되게 아쉬워 하고 있을 때 딱 'LOUD' 오디션을 보기 직전에 JYP에 영상을 하나 보내놨었는데 그게 붙게 된 거고 그래서 딱 연락이 와서 오디션을 보고서는 합격해서 하게 됐다"고 했다.김똘똘은 민제에게 "JYP가 반한 민제의 매력이 무엇일 것 같냐"고 했다. 민제는 "제가 뽑혔을 떼 춤으로 뽑혔다"고 회상했다. 홍석천은 킥플립의 미니 3집 'My First Flip' 타이틀곡인 '처음 불러보는 노래'에 대해 물었다. 민제는 "이 곡이 저희가 이번에 처음으로 하는 사랑에 관련된 앨범인데 그래서 처음 불러보는 노래로 너한테 고백하겠다는 의미를 담고 있다"고 설명했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr