독박 육아에 생계까지 책임졌는데…이호선, 결국 정색했다 "조금도 즐겁지 않아" ('이호선상담소')

tvN STORY ‘이호선 상담소’의 이호선 교수가 가족이라는 이름 아래 자연스럽게 굳어져 온 ‘서열’이 어떻게 관계를 병들게 하는지 날카롭게 짚어낸다.tvN STORY ‘이호선 상담소’ 5회의 주제는 바로 ‘서열 전쟁’. 서열은 조직이나 사회에만 존재하는 개념이 아니다. 가족 안에서도 서열이 형성되고, 그 균형이 무너지는 순간 관계는 존중이 아닌 역할로 굳어진다. 이호선 교수는 “부탁이 거절할 수 없는 요구가 되는 순간, 가족은 더 이상 대등한 관계가 아니다”라는 점을 꼬집으며 상담의 문을 연다.5회 예고 영상에서는 부부부터 부모와 자식 사이에 형성된 다양한 서열로 고민하는 내담자가 등장한다. 먼저 청소를 잘 하지 않는 아내와 함께 살며 생계까지 독박으로 감당해낸 남편의 사연이 공개된다. 쌓여온 집안 일에 남편이 청소를 부탁하자, 이에 아내는 “가사 도우미로 쓰려고 결혼한 거냐”라며 맞선다.“사모님으로 살고 싶은 거예요?”라고 묻는 이호선 교수에게 아내는 “그런가 봐요”라며 마치 농담을 하는듯 웃음을 터뜨린다. 그러자 이호선 교수 곧바로 “왜 웃어요? 조금도 즐겁지 않아요”라며 단호히 정색한다. 아내의 웃음 뒤에 숨겨진 감정과 이 부부의 관계를 뒤틀어 놓은 서열의 실체가 무엇인지 궁금증을 더한다.이어 엄마를 비서처럼 부리는 30대 딸의 모녀 사연도 공개된다. “빨래해 줘”, “청소해 줘”라는 말이 일상이 된 상황 속에서 엄마는 불편함을 느끼면서도 딸의 부탁을 거절하지 못해왔다고 고백한다. 이를 두고 이호선 교수는 “엄마를 메이드처럼 쓴다”, “일진과 셔틀 관계 같다”고 직설한다.그러나 이 모녀의 관계 역시 겉으로 보이는 서열만으로 단정할 수 없는 사연을 품고 있다고. 두 사람이 어떤 이유로 이런 관계를 선택하게 되었는지, 그리고 왜 이 관계가 지금까지 이어져 왔는지 상담을 통해 서서히 밝혀지며 시청자들에게 뜻밖의 반전을 안길 예정이다.이 밖에도 가족 안에서 당연하게 굳어져 온 역할 분담과 서열 구조가 다양한 갈등으로 이어지는 사연들이 이어진다. 이호선 교수는 누가 위에 있고, 아래에 있는지를 가르는 대신, 왜 이런 서열이 만들어졌고, 무엇을 내려놓아야 관계가 회복되는지를 묻는다.제작진은 “이번 회차에서는 가족이라는 이유로 쉽게 넘겨왔던 서열 문제가 관계에 어떤 상처를 남기는지를 집중적으로 다룬다. 겉으로 드러난 갈등 이면의 맥락을 따라가며, 건강한 가족 관계를 형성하기 위한 기준을 제시할 예정”이라고 전했다.‘이호선 상담소’ 5회는 3일 오후 8시 방송된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr