[공식] 김유미, 6년 만에 결별했다…♥정우와 결혼 11년 차에 FA로, "그동안 감사해"

배우 김유미가 FA 시장에 나왔다.3일 에스더블유엠피는 김유미와 6년간의 아름다운 동행을 마무리했다며 “그동안 함께해 준 김유미에게 진심으로 감사 드리며, 앞으로의 행보를 응원하겠다”고 전속계약 종료를 알렸다.김유미는 데뷔 이후 드라마와 영화를 넘나들며 폭넓은 연기 스펙트럼을 선보였다. 작품마다 인물의 내면을 섬세하게 그려내는 연기로 시청자와 관객의 공감을 이끌었다. 안정적인 연기력과 깊이 있는 표현으로 자신만의 존재감을 구축해왔다.최근에는 티빙 오리지널 ‘친애하는 X’를 통해 파격적인 변신을 시도했다. 김유미는 ‘친애하는 X’에서 욕망과 결핍, 상처가 복합적으로 얽힌 황지선 역을 맡아 강렬한 임팩트를 선사했다.FA 시장에 나온 김유미를 향해 업계의 관심이 이어지고 있는 가운데, 새로운 출발선에 선 김유미가 어떤 선택으로 다음 행보를 이어갈지 주목된다.한편, 김유미는 배우 정우와 2016년 결혼했다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr