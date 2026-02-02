사진=박경혜 유튜브

사진=박경혜 유튜브

사진=박경혜 유튜브

사진=박경혜 유튜브

사진=박경혜 유튜브

사진=박경혜 유튜브

사진=박경혜 유튜브

배우 박경혜가 강남에 집을 구했다.1일 박경혜 유튜브 채널 '경혜볼래'에는 '근데.. 상상하시는 집 그 이상입니다'이라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 박경혜는 "33살에 첫 독립한다. 이제 나도 강남 역삼동 피플이 됐다"고 밝혀 눈길을 끌었다. 난생처음 혼자 부동산에 가서 매물을 찾은 그는 "월세가 많이 없다더라. 전세로 가야 하나"라며 고민을 털어놨다.월세방을 찾던 박경혜는 "보증금 높더라"면서 "월세가 걱정이다. 원래 나가던 고정 비용이 아니라 낼 수 있을까 걱정"이라고 솔직하게 털어놨다.30대에 독립 결심을 하게 된 이유에 대해 박경혜는 "잠이 부족했다. 경기권 주민은 10분 사이에 차가 엄청 막힌다. 약속이나 연기 수업이 강남이라, 집을 찾게 됐다. 나는 변화가 어려워서 미루다가 독립을 하게 됐다"고 설명했다.특히 박경혜는 오전 7시 촬영 날이면 새벽 4시 20분에 기상해 저녁까지 버티다가 직접 운전해서 귀가했다고. 그는 "나는 '운전하는 거 좋아해'라고 생각했지만, 사실 위험했다. 피곤한 상태에서 운전을 하니까. 이제는 버틸 수 없다"고 이야기했다.강남에서 집을 알아보던 박경혜는 "내가 '왜 이렇게 사는 게 팍팍하죠?'라고 했더니, 부동산 사장님이 '아직 입구도 안 오셨어요'라고 하더라. 웃겼다"면서 "내 나이는 33살인데, 사회적 나이는 17살이다. 안 해본 걸 시작해서 실수할까봐 마음이 힘들다"고 토로했다.한편, 박경혜의 첫 독립 하우스가 공개됐다. 방 없이 화장실만 있는 구조로, 천장에 곰팡이, 남은 음식물 찌꺼기, 녹슨 화장실 선반과 더러운 창문 등이 현실 자취 생활을 실감케 했다.박경혜는 "입주 청소비가 비싸서 혼자 청소하려고 했지만, 안 되겠다"면서 결국 청소를 진행했고, 이틀간 빈집에서 이불만 덮고 바닥에서 잠들었다. 이후 직접 고른 가구와 조명 등으로 집을 채운 그는 만족감을 드러냈다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr