'국민 MC' 유재석 측근인 정준하가 허경환의 '유퀴즈' 고정에 대해 언급했다.2일 유튜브 채널 '궁금하면 허경환'에는 '만났다치고 완투' 개그맨 정준하 편이 공개됐다.이날 허경환은 대선배 정준하와 비대면 인터뷰를 진행했다. 그는 정준하가 '놀면 뭐하니?'에서 보여준 인간 풍선, 유재석 그림 퍼포먼스에 대해 "내가 너무 안일했다"고 반성했다.허경환은 10살 연상이자, 경력 선배인 정준하에게 "마음 편하게 대해준다"며 호감을 드러냈다. 그러나 정준하는 회식 후 개인 연락 없던 그의 태도를 지적하며 "너 사회성 없더라, 신중하게 생각 좀 해"라고 조언했다.'놀면 뭐하니?'에서 '인사모'(인기 없는 사람들의 모임) 팬미팅을 진행하며 허경환은 "준하형 퍼포먼스 보니까 내가 너무 무책임해 보이더라. 한 방 맞았다"고 털어놨다. 이에 정준하는 "나도 한 방 맞았다. 다들 열심히 준비할 줄 알았는데, 진짜 아무것도 준비 안 했더라"며 멤버들의 불성실함에 놀라워했다.정준하는 '대세 스타'로 떠오른 허경환에게 "지금 찾아주는 데 얼마나 많니. 네가 최선을 다하고 노력해야 한다"면서 "선배 말할 때 끊지 마라. 뻔한 질문 하지 말고 창의적인 걸 하라"고 끝도 없이 잔소리해 폭소케 했다.허경환은 "요즘 집 밖에도 못 나간다. 많은 분들이 응원해 주는데 못 받아칠까봐"라고 고백했다. 정준하는 "사람들 만나서 에피소드 만들어라. (유)재석이 봐라. 아무 데도 못 다닌다. 불쌍한 애다. 나가면 교통마비 되고"라며 안타까워했다.그러면서 정준하는 "네가 요즘 폼 올랐더라. 나한테도 호감인데, 사람들이 얼마나 관심 많겠냐"면서도 "이제 '유퀴즈'에 관심 갖지마. 추잡스러워 매달리는 게. 안 되는 건 안 되는 거야. 그건 날아갔다. 그나마 '놀면 뭐하니'는 너한테 관심 많으니까"라고 현실적 충고를 건넸다.정준하의 새 방송 출연 소식에 허경환은 "나는 뭐 하나 들어가려고 국민들 이용하고 있는데"라며 너스레를 떨었다. 정준하와 통화 마무리 후 허경환은 "오른쪽 귀 잘 안 들리는 것 같다"고 토로해 폭소를 유발했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr