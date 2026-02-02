[종합] 이상민 하차 여론에 폐지됐다…탁재훈, 공개 저격 "재혼해서 '돌싱포맨' 없어져" ('아근진')

사진제공=SBS

탁재훈, 이상민이 '돌싱포맨' 종영 2달 만에 재취업에 성공했다. 탁재훈은 이상민의 재혼 때문에 '돌싱포맨'이 없어졌다며 '이상민 저격꾼' 면모를 보였다.2일 SBS 새 예능 '아니 근데 진짜!' 제작발표회가 온라인으로 녹화 중계됐다. 행사에는 탁재훈, 이상민, 이수지, 엑소 카이가 참석했다. '아니 근데 진짜!'(이하 '아근진')는 기존의 토크쇼 틀을 깨고, 토크에 세계관과 캐릭터를 입힌 캐릭터 토크쇼다.'아근진'은 '미운 우리 새끼', '마이턴'을 등을 선보였던 곽승영 CP가 기획을 맡고, 서하연 PD가 연출을 맡았다. 서 PD는 최근까지 '돌싱포맨' 연출자였다. '돌싱포맨'은 SBS 대표 장수 토크쇼였지만, 지난해 김준호, 이상민이 연이어 재혼하면서 프로그램의 취지를 잃었다는 부정적인 평가를 받았다. 이에 두 사람을 향한 하차 여론이 쏟아졌고, 결국 지난해 연말 폐지 수순을 밟게 됐다.'아근진' 멤버들의 중심에는 탁재훈이 있다. 탁재훈은 이상민과 '돌싱포맨'에서 4년 동안 고정으로 출연했고, 이수지와는 '마이턴'에서 함께했다. 카이는 탁재훈과 5년 전 tvN '우도주막'에서 호흡을 맞춘 바 있다.카이는 출연 이유에 대해 "토크쇼를 해보고 싶었다. 여기에 캐릭터까지 부여해서 연기한다는 게 신선해 보였다. 재훈이 형은 편한 예능을 찾아 떠난다. 재훈이 형이 있다고 하길래 편한 에능일거라는 냄새를 맡았다. '우도주막'도 빡센 예능인데 편하게 소화하더라"고 폭로했다.홍일점 이수지는 "출연 제의가 와서 단 번에 수락했다. '마이턴'에서 했던 제작진과 탁재훈 선배와 같이 할 수 있어서 배워야겠다는 마음으로 하게 됐다"고 밝혔다.탁재훈은 "'돌싱포맨'을 끝내고 새로운 프로그램으로 돌아왔다"며 자신이 '아근진'에 첫 번째로 캐스팅 됐다고 밝혔다. 그는 "출연 제의 순서가 있었다. 내가 첫 번째, 이수지가 두 번째, 이상민이 세 번째다. 카이가 마지막에 합류했다. 카이가 고민을 많이 했다"고 말했다.'아근진' 출연 이유에 대해 탁재훈은 "하나(돌싱포맨)가 없어졌으니까 하나를 해야죠"라며 "제 의도에 의해서 없어진 프로그램이 아니지 않냐. 이상민 때문이니까"라고 저격했다. 이어 탁재훈은 "놀고 있는 모습을 어머니께 보여드리고 싶지 않아서 하게 됐다. 처음에는 제목도 확정되지 않았다. 처음에는 '십이간지'였다. 어떤 예능인가 헷갈릴 정도였다. 제작진과 회의를 하다가 '아근진'으로 결정된 것"이라고 설명했다.재취업 소감에 대해 그는 "기쁘다. 다시 일할 수 있다는 게 신이 주신 선물이다"라면서 "프로그램 살인마랑 또 같이 일하는게 너무 무섭다"고 또 다시 이상민을 저격해 웃음을 자아냈다.멤버들과의 케미를 묻자 탁재훈은 "뭘 어떠냐. 하면서 맞춰가는 거다. 이상민이야 워낙 오래 같이 일해서 잘 안다. 수지는 재치가 있어서 잘 맞고, 카이는 나름의 매력이 있다. '우도주막' 같이 하면서 별 이야기 다 했었다. 나는 두루두루 총괄을 하고 있는 것 같다"고 설명했다.카이는 탁재훈에 대해 "그때보다 더 멋있어졌다. 다만 살이 조금 찐 것 같다"고 말했다. 이에 탁재훈은 "맞다. 편해지니 살이 좀 쪘다. '돌싱포맨' 때 살이 너무 빠졌다. 프로그램 없어질까봐 마음 고생에 살이 쭉쭉 빠졌다"고 토로했다.'2025 SBS 연예대상' 대상의 주인공 이상민은 출연 제의를 받고 단 번에 수락했다며 "고민할 필요가 없었다. '미우새' 작가진과 CP분이 만들었고, '돌싱포맨' 제작진이 기획한 프로그램이 않나. 콩트와 토크의 접점을 찾는 것도 재밌고, 새로울 것 같았다"고 말했다. 이어 "왜 나를 여기에 넣었을까 생각해 봤다. 작년에 대상을 준 이유도 SBS에서 신경쓰는 프로그램이니 최선을 다하라고 넣어준 게 아닐까 싶다"고 덧붙였다.재취업 소감에 대해서는 "너무 감사하다. 작년에 결혼하자마자 ('돌싱포맨')에서 잘렸다. 그게 나 때문이니까 미안했는데, 재취업하니까 아내에게도 할 말이 있게 되더라"고 말했다.그러면서 이상민은 "매주 힘들다. (탁재훈이) '너 때문에 '돌싱포맨' 없어진거라고 이야기 한다. 이 프로그램 없어져도 나 때문이냐"고 물었다. 탁재훈은 "이 프로그램은 안 없어진다. 본인이 없어질거다. 너무 긍정적으로만 생각해서 속상하다"고 너스레를 떨었다.재취업에 성공하지 못한 '돌싱포맨' 김준호, 임원희에게 영상 편지를 남기라는 말에 이상민은 "임원희는 '미우새'에서 맹활약하고 있다. 김준호는 아내(김지민)와 유튜브에서 맹활약하고 있다"고 했고, 탁재훈은 "맹활약하고 있지는 않다"고 디스했다.'이근진'만의 차별점을 묻자 카이는 "콘셉트가 계속 바뀐다. 상황에 맞춰서 다양한 콘셉트가 나온다. 또 MC들이 게스트를 별로 위하지 않는 것 같다. 본인들을 생각한다"며 "생각보다 형들이 잘 끌어준다. 상민이 형이 MC롤을 기가 막히게 한다. 끊을 때 끊는다"고 말했다.이상민은 "게스트들이 끝났는데 가고 싶어하지 않는다. 주변을 맴돈다. 너무 재밌어서. 다 즐거워했다"며 "보는 순간 빨려들게 될 거다. 토크쇼인데 토크쇼를 잊으면서 보게 되는, 기대해도 된다"고 강조했다.카이는 초대하고 싶은 엑소 멤버로 찬열을 꼽았다. 그는 "찬열이 형이 요즘 많이 웃겨졌다. 원래 안 웃겼다. 연기도 했어서 오면 너무 잘할 것 같다"고 추천했다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr