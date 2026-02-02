사진=하이업엔터테인먼트

배우 박남정의 딸이자 그룹 스테이씨(STAYC) 멤버로 활동하고 있는 시은이 커리어 확장을 예고했다.2일 소속사 하이업엔터테인먼트는 "스테이씨 시은이 오는 4월 30일 광림아트센터 BBCH홀에서 개막하는 뮤지컬 '서편제'에 캐스팅됐다"고 밝혔다.'서편제'는 이청준 작가의 동명 단편소설을 원작으로 한다. 한 소리꾼 가족의 여정을 통해 소리가 지닌 삶의 의미와 예술로서의 가치를 조명하는 작품이다. 판소리를 매개로 가족 간의 갈등과 선택, 화해의 과정을 그린다.시은은 극 중 자신이 가고자 하는 길과 운명에 맞서 나가는 진정한 아티스트 송화 역으로 분할 예정이다. 송화는 소리를 통해 자신의 삶과 정체성을 구축해 온 인물로, 유랑과 이별의 시간을 거치며 예술가로 성장한다. 수많은 시련 속에서도 소리를 통해 경지에 이르며 작품의 정서와 메시지를 응축해 보여주는 존재다.작품은 시은이 데뷔 이후 처음으로 선보이는 뮤지컬이다. 아티스트와 배우로서 그동안 쌓아온 역량을 무대 위에서 어떻게 펼쳐낼지 기대감이 쏠린다.시은은 스테이씨 활동을 통해 국내는 물론 글로벌 무대에서도 활약하며 탄탄한 실력을 바탕으로 폭넓은 팬층의 지지를 받고 있다. 특히 아역배우로 활동하며 축적해 온 연기 경험을 바탕으로, 뮤지컬 ‘서편제’ 속 송화의 감정선을 동시대적 감각으로 풀어내 무대 위에서 구현할 예정이다.한편 시은은 2014년 어린이 드라마 '플루토 비밀결사대'로 데뷔헤 올해 11주년을 맞았다. '서편제'는 7월 19일까지 관객들과 만날 예정이다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr