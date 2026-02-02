사진=지석진 SNS

방송인 지석진이 반전 성격을 깜짝 고백했다.지석진은 지난 1일 자신의 인스타그램에 "셀카 모음"이라는 짧은 문구와 함께 여러 장의 사진들을 게재했다.공개된 사진들 속에는 지석진이 여행 중 연신 미소를 짓고 있는 모습. 특히 지석진은 해당 게시물에 '카메라 보는 거 싫어함', '그냥 감사합니다'라는 해시태그를 달아 눈길을 끌었다.한편 지석진은 2010년 7월부터 SBS 예능 '런닝맨'에 출연 중이다. 아울러 2020년부터 유튜브 채널 '지편한 세상', 2024년부터는 '조동아리' 등 현재 4개 프로그램에 꾸준히 얼굴을 비추고 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr