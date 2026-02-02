사진=더블랙레이블

'제68회 그래미 어워즈'(68th Annual Grammy Awards) 베스트 팝 듀오/그룹 퍼포먼스 부문에서 그룹 블랙핑크 멤버 겸 솔로 가수 로제의 수상이 불발됐다.2일 오전(한국 시각, 현지 시각 1일 오후) 미국 로스앤젤레스에서 크립토닷컴 아레나에서 '제68회 그래미 어워즈' 사전 행사인 프리미어 세리머니가 열렸다.이날 '베스트 팝 듀오/그룹 퍼포먼스'(Best Pop Duo/Group Performance) 부분 수상의 영예는 영화 '위키드' OST '디파잉 그래비티'(Defying Gravity)를 부른 신시아 에리보와 아리아나 그란데가 안았다.해당 부문에는 로제와 브루노 마스의 '아파트'(APT.), 넷플릭스 '케이팝 데몬 헌터스'의 OST '골든'과 캣츠아이의 '가브리엘라', SZA와 켄드릭 라마가 함께 한 '30 For 30'가 후보로 올랐다. 이 가운데 로제와 브루노 마스의 '아파트'와 '케이팝 데몬 헌터스'의 '골든'의 수상 가능성이 높은 것으로 전망됐지만 불발됐다.로제의 '아파트'는 '올해의 노래', '올해의 레코드' 후보에도 올라 본상 수상에 도전한다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr