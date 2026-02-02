[종합] 남지현, 父 죽음에 무너졌다…문상민과 두 번째 영혼 체인지 '최고 7.6%'' ('도적님아')

사진제공=KBS

남지현과 문상민의 영혼이 또 한 번 뒤바뀌면서 두 사람을 둘러싼 운명의 소용돌이도 휘몰아치고 있다.지난 1일 방송된 KBS2 토일 미니시리즈 ‘은애하는 도적님아’ 10회에서는 아버지 홍민직(김석훈 분)을 잃고 폭주하는 홍은조(남지현 분)와 사랑하는 사람을 지키려는 도월대군 이열(문상민 분)의 비극적 운명이 펼쳐져 안타까움을 안겼다. 이에 10회 시청률은 7%를 기록했다. 이열이 추국장에서 왕 이규와 대치하는 장면은 최고 7.6%까지 치솟았다.아버지의 갑작스러운 죽음에 무너진 홍은조는 홍민직의 등에 꽂혀 있던 화살이 왕 이규(하석진 분)의 것이라는 말을 듣고 분노에 사로잡혔다. 이성을 잃은 홍은조는 급기야 아버지의 등에 꽂혀 있던 화살을 그대로 왕 이규에게 쏘기까지 했다.같은 시각 홍민직의 부고를 접한 이열은 걱정스러운 마음에 홍은조를 찾아갔지만 홍은조는 집 어디에도 없었던 터. 임재이(홍민기 분)로부터 방에 있던 이규의 화살이 사라졌음을 들은 이열은 불안감을 품고 이규에게 향했고 홍은조가 쏜 화살을 대신 맞았다.이열의 노력으로 이규는 목숨을 건졌지만, 암살자를 좇던 의금부는 자연스럽게 홍은조와 가족들을 가장 먼저 의심하기 시작했다. 이열은 몸을 회복하자마자 임재이와 함께 홍은조와 가족들을 용의선상에서 빼내려 힘을 합쳤고 두 남자의 공조 덕에 홍은조는 위기를 넘겼다.특히 홍은조는 이규에게 쏜 화살을 이열이 대신 맞았다는 사실을 알게 된 후 계속해서 자책하고 있던 터. 아버지가 사람을 지키라는 뜻으로 가르쳐준 무술을 사람을 해치는 데 사용했을 뿐만 아니라 그로 인해 이열을 다치게 했다는 죄책감에 빠져들었다.이런 홍은조가 마음 쓰였던 이열은 “봐, 뛴다고”라며 홍은조의 손을 자신의 심장에 대주었다. 손끝에서 느껴지는 이열의 심장박동에 홍은조는 눈물을 쏟았고 그런 홍은조의 마음을 어루만지는 이열의 애틋한 위로는 보는 이들을 뭉클하게 했다.그런가 하면 아버지의 죽음 후 홍은조 앞에 수상한 자들이 모습을 드러냈다. 그들은 홍은조처럼 왕 이규에게 소중한 이들을 잃은 사람들로, 홍은조가 '길동'임을 알고 있었을뿐더러 어좌(御座)의 주인을 바꾸겠다는 대의를 품고 있었다. 수탈과 가난에 무뎌진 백성들을 대변하는 데 길동의 이름이 쓰일 거란 말에 홍은조는 고민에 빠졌다.이런 가운데 사고 이후 향에 취해 정신을 잃었던 이규가 깨어나면서 홍은조 일가에게 또 한 번의 위기가 찾아왔다. 이규가 자신에게 활을 쏜 사람을 홍민직의 아들 홍대일(송지호 분)이라 의심하며 추국장으로 끌고 온 것. 소식을 듣고 추국장으로 달려온 이열은 왕 이규와 전면으로 맞섰고 분노한 이규가 이열의 목에 칼을 겨누면서 일촉즉발의 긴장감을 형성했다.그리고 그 순간, 홍은조와 이열의 영혼이 또 한 번 바뀌는 뜻밖의 사건이 발생했다. 이열의 몸에 깃든 홍은조의 영혼은 눈앞에 선 아버지의 원수 이규를 향해 서늘한 살기를 드러냈다. 과연 이열의 몸으로 이규를 마주한 홍은조가 어떤 행보를 보일지, 운명의 소용돌이에 휘말린 홍은조와 이열의 앞날이 궁금해진다.남지현과 문상민의 두 번째 영혼 체인지, 그 후폭풍은 오는 7일 오후 9시 20분 방송되는 ‘은애하는 도적님아’ 11회에서 확인할 수 있다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr