기안84가 경련으로 고통을 호소한 가운데 북극 마라톤 완주 후 새 크루 앞에서 눈물을 보였다.1일 방송된 MBC 예능 '극한84' 최종회에서는 기안84와 극한 크루의 마지막 도전인 북극 마라톤 풀코스가 공개됐다.이날 방송에서 기안84는 추위와 경련의 고통 등 한계를 극복하며 125명 중 44위라는 성적으로 마지막 여정의 마침표를 찍었다.그러나 결승선을 통과한 뒤, 기안 84는 먼저 완주한 '5살 연하' 새크루 권화운을 보고 눈물을 터트렸다. 그는 "아프리카도 망하고, 프랑스에서는 술만 먹고… 이건 좀 잘해보고 싶었다"며 "내가 더 잘했어야 했는데…"며 자책 섞인 속마음을 털어놨다.기안84는 과거 마라톤 풀코스 도중 구토로 중도 포기했던 경험 때문에 이번 북극 레이스를 앞두고 극심한 압박감과 공포를 느꼈다고 고백했다. 그럼에도 끝까지 완주했지만, 자신보다 먼저 결승선을 통과한 권화운을 보자 오히려 더 미안한 마음이 몰려왔다고 전했다.그는 제작진과의 인터뷰에서 "안 울려고 했다. 모양 빠지는 게 싫었다. 그런데 화운이 보니까 울컥하더라"며 감정을 쏟아냈다, 이어 "얘는 내가 보기에 인성이 참 좋은 애다. '내가 왜 달리기가 안 되지?' 하면 '에너지 젤 바꿔보세요', '산 훈련 같이 하자'고 먼저 말해준다”며 새 크루에 대한 고마움을 드러냈다.특히 기안84는 "훈련 약속 잡은 날에도 이미 본인은 훈련을 다 했는데, 나랑 같이 뛰겠다고 또 나온다. 그냥 뛰는 것도 아니고 코스까지 짜준다"고 밝혀 시청자들의 마음을 울렸다.앞서 기안84는 MBC '나 혼자 산다'를 통해 약 9년간 생일 날짜가 비슷한 박나래와 합동 생일 파티를 해왔다. 현재 박나래가 최근 불거진 이슈로 '나 혼자 산다' 출연을 중단한 이후로 '극한84'에서 새 크루인 강남과 권화운에게 생일상을 받았던 것.새크루들이 준비한 생일 파티에 기안 84는 "라밥을 4개나 먹었는데, 라면을 끓여준 게 진짜 서프라이즈였다"며 화운이 저 친구는 혼자 살아서 요리를 잘하더라"며 음식도 칭찬했고, 이날 방송에서도 "내 마음속에 화운이가 1등이다"며 화운에 대한 칭찬을 아끼지 않아 훈훈함을 안겼다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr