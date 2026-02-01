'146만 구독' 신세경, 女배우 유튜버 1세대 소신 발언 "보여주기식 NO" ('요정재형')

이미지 크게보기 사진 = 텐아시아DB

146만 구독자를 보유한 배우 신세경이 유튜브 운영에 대한 소신 발언을 했다.1일 정재형의 채널 '요정재형'에는 신세경이 게스트로 출연했다.영상 속 신세경은 "먹는 걸 진짜 좋아해서 운동을 정말 열심히 한다"고 몸매 관리 비법을 밝혔다. 이에 정재형은 "운동하는 것도 되게 잘 섞지 않았냐 브이로그에"며 신세경의 유튜브를 언급했다.정재형은 "여자 배우 유튜버 1세다 아니냐"고 관심을 보였고, 신세경은 "2018년부터 시작했다"며 7년차 유튜버라고 밝혔다.유튜브를 시작하게 된 계기에 대한 질문을 받자 신세경은 "제가 베이킹하는 걸 되게 좋아해서 반죽된 것이 예쁜 순간이 많다. 시각적으로 아름다운 컨텐츠를 할 수 있겠다. 소리도 너무 좋다"고 답했다.신세경은 "촬영, 편집을 아직도 직접 하고 있다. 그래서 아직 못 올리고 있다"고 얘기했고, 이에 정재형은 "대박, 보통 일 아니다. PD들처럼 고심해서 편집하는 거 아니냐"며 놀라움을 감추지 못했다.직접 유튜브를 편집하는 것에 대한 고충이 있다며 그는 "한 편 완성하는 게 너무 힘들고 쉽지 않은 일이다. 크리스마스 시즌인데 크리스마스 케이크 만든 영상을 만들어야 한다고 하면 마감 기한이 정해져있는 콘텐츠다 보니 빨리 하려다가 포기할까 싶은 순간도 있다"고 솔직하게 털어놨다.이어 정재형은 "(편집할 때) 연결이 안 되는데 어떻게 연결을 하냐. 장면이 넘어갈 때 어떻게 자연스럽게 연결시키는 게 어렵지 않냐"고 궁금해했고, 신세경은 "잘라서 붙이인다. 왜냐면 사실 그런 생각 할 때가 많다"고 답했다.신세경은 "예를 들어 유튜브를 한다고 해서 내 인생의 모든 순간들이 다 유튜버로서의 순간들로만 존재하면 안 되는 거지 않냐. 여행을 갔다고 했을 때 이 모든 걸 다 찍어야 된다고 생각하면 여행에 온전히 집중을 못 하니까. 지인을 만났을 때도 모든 순간을 찍을 수는 없다. 상대방이 불편할 수도 있지 않나"고 말했고, 즉 보여주기식 촬영을 하지 않는다며 자신만의 원칙을 밝혔다.정재형은 "촬영 욕심날 때는 없냐. 카메라를 슥 올려둔다거나"고 물었고, 이에 신세경은 "그런 생각을 해본 적은 없다. 콘텐츠는 콘텐츠대로 한 사람의 자연인으로서의 누릴 수 있는 삶은 삶대로 가져간다"며 "저는 진짜 신기한 게 이탈하는 구독자분들이 없다"고 말했다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr