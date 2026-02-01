'146만 구독' 신세경, 女배우 유튜버 1세대 소신 발언 "보여주기식 NO" ('요정재형')

146만 구독자를 보유한 배우 신세경이 유튜브 운영에 대한 소신 발언을 했다.
1일 정재형의 채널 '요정재형'에는 신세경이 게스트로 출연했다.
영상 속 신세경은 "먹는 걸 진짜 좋아해서 운동을 정말 열심히 한다"고 몸매 관리 비법을 밝혔다. 이에 정재형은 "운동하는 것도 되게 잘 섞지 않았냐 브이로그에"며 신세경의 유튜브를 언급했다.
정재형은 "여자 배우 유튜버 1세다 아니냐"고 관심을 보였고, 신세경은 "2018년부터 시작했다"며 7년차 유튜버라고 밝혔다.
유튜브를 시작하게 된 계기에 대한 질문을 받자 신세경은 "제가 베이킹하는 걸 되게 좋아해서 반죽된 것이 예쁜 순간이 많다. 시각적으로 아름다운 컨텐츠를 할 수 있겠다. 소리도 너무 좋다"고 답했다. 신세경은 "촬영, 편집을 아직도 직접 하고 있다. 그래서 아직 못 올리고 있다"고 얘기했고, 이에 정재형은 "대박, 보통 일 아니다. PD들처럼 고심해서 편집하는 거 아니냐"며 놀라움을 감추지 못했다.
직접 유튜브를 편집하는 것에 대한 고충이 있다며 그는 "한 편 완성하는 게 너무 힘들고 쉽지 않은 일이다. 크리스마스 시즌인데 크리스마스 케이크 만든 영상을 만들어야 한다고 하면 마감 기한이 정해져있는 콘텐츠다 보니 빨리 하려다가 포기할까 싶은 순간도 있다"고 솔직하게 털어놨다. 이어 정재형은 "(편집할 때) 연결이 안 되는데 어떻게 연결을 하냐. 장면이 넘어갈 때 어떻게 자연스럽게 연결시키는 게 어렵지 않냐"고 궁금해했고, 신세경은 "잘라서 붙이인다. 왜냐면 사실 그런 생각 할 때가 많다"고 답했다.
신세경은 "예를 들어 유튜브를 한다고 해서 내 인생의 모든 순간들이 다 유튜버로서의 순간들로만 존재하면 안 되는 거지 않냐. 여행을 갔다고 했을 때 이 모든 걸 다 찍어야 된다고 생각하면 여행에 온전히 집중을 못 하니까. 지인을 만났을 때도 모든 순간을 찍을 수는 없다. 상대방이 불편할 수도 있지 않나"고 말했고, 즉 보여주기식 촬영을 하지 않는다며 자신만의 원칙을 밝혔다.
정재형은 "촬영 욕심날 때는 없냐. 카메라를 슥 올려둔다거나"고 물었고, 이에 신세경은 "그런 생각을 해본 적은 없다. 콘텐츠는 콘텐츠대로 한 사람의 자연인으로서의 누릴 수 있는 삶은 삶대로 가져간다"며 "저는 진짜 신기한 게 이탈하는 구독자분들이 없다"고 말했다.
조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr
