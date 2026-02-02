소변 테러 당했다…피해자는 만삭 임산부, 데프콘 격분 "X 먹이려는 것 같아" ('탐비')

사진제공=채널A

피해 규모 약 7000만 원, 서울 한복판 무인 사진관에서 벌어진 정체 불명 '소화기 테러' 사건의 미스터리를 추적한다.오는 2일 오후 10시 방송되는 채널A '탐정들의 영업비밀' 속 '탐정 24시'에는 "무인 사진관에 소화기 테러를 한 후 사라진 범인을 찾아달라"는 한 자영업자의 다급한 의뢰가 접수된다. 의뢰인이 직접 준비한 CCTV 영상에는 2025년 11월 어느 날 저녁, 무인 사진관에 들어와 온 매장 가득 소화기 분말을 난사한 뒤 현장을 벗어나는 범인의 모습이 고스란히 담겨 있었다.특히 의뢰인과 범인은 어떤 원한 관계나 일면식도 없었으며, 이 모든 것이 불과 '3분' 만에 일어난 일이라는 점에서 충격을 더한다. 그런데 의뢰인은 "그때가 처음이 아니었다. 범인이 범행 4일 전에도 매장에 찾아왔었다"고 밝혀 모두를 놀라게 한다.확인 결과, 범인은 소화기 테러 4일 전 이미 의뢰인의 매장을 방문한 적이 있었다. 당시 그는 손님들이 분실한 카드를 이용해 부스를 옮겨다니며 총 95만 원을 결제했고, 매장 곳곳에 소변을 보는 엽기적인 행동까지 서슴지 않았다. 맨발로 매장 안을 활보하고, 태연하게 앉아 과자를 먹는 등 마치 자기 집 안방인 듯 행동했다.의뢰인은 두 차례에 걸친 테러 피해로 인한 청소 비용은 물론, 촬영 소품 전량 폐기, 이틀간의 영업 중단 손실까지 떠안게 됐다. 여기에 소화기 분말로 사진 기계들이 엉망이 되면서 총 7000만 원가량의 피해를 입었다. 특히 의뢰인은 출산을 한 달 앞둔 임산부로, 극도의 불안감과 정신적 고통을 호소해 안타까움을 더한다.'탐정들의 영업비밀'에서는 한 차례 카드·소변 테러 후 사라졌다가, 4일 뒤에 다시 나타나 소화기 테러를 벌이는 범인의 충격적인 행각이 낱낱이 공개된다. 이를 지켜본 데프콘은 "처음 해보는 솜씨가 아니다. 여러 번의 전적이 있을 것"이라며 상습범 가능성을 제기한다. 이어 "사진을 찍으려는 게 아니라, 그냥 누구를 X 먹이려고 하는 것 같다"며 분노를 드러낸다.의뢰일 기준, 소화기 테러 발생 후 2주가 지났지만 수사는 제자리걸음에 유일한 단서는 CCTV 속 범인의 인상착의뿐이다. 과연 미스터리한 소화기 테러의 범인은 누구이며, 어떤 이유로 그런 끔찍한 일을 벌인 것인지 이목이 쏠린다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr