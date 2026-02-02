정은채, 차량 테러 당했다…유리에 붉은 낙서 선명, 노골적 경고로 추측 ('아너')

사진제공=ENA

ENA 월화드라마 ‘아너 : 그녀들의 법정’이 오는 2일 첫 방송을 하루 앞두고 변호사 3인방, 이나영, 정은채, 이청아의 숨 가쁜 하루를 공개했다.‘아너 : 그녀들의 법정’(이하 ‘아너’)은 거대한 스캔들이 되어 돌아온 과거에 정면 돌파로 맞서는 세 여성 변호사의 미스터리 추적극이다. 이날 공개된 스틸컷에는 매 순간 공격과 방어의 연속인 전투의 현장 속에 있는 여성 범죄 피해자 전문 로펌 L&J(Listen & Join)의 윤라영(이나영), 강신재(정은채), 황현진(이청아)의 모습이 담겼다.먼저 윤라영은 뉴스 프로그램 생방송 토론석에 앉아 있다. 단정한 화이트 수트 차림과 흔들림 없는 눈빛은 여유로워 보이지만, 상황은 녹록지 않다. 상대 패널의 날 선 질문과 공격이 날아들기 때문. 말 한 마디, 표정 하나까지 전략이 되는 이 자리에서 L&J의 대외 메신저로서 대중 앞에 선 윤라영의 치열한 대응이 그려질 예정이다.강신재의 하루 역시 평온과는 거리가 멀어 보인다. 주차된 차량 앞유리에 붉은 낙서가 선명하게 남아 있는데, 누군가의 노골적인 경고이자 압박으로 추측되는 상황. 국내 최대 로펌 해일의 수장이자 엄마인 성태임(김미숙)과 임원들도 놀란 기색을 보인 가운데, 위협을 피하기보단 정면돌파하는 캐릭터인 그녀가 어떤 태도를 보일지 기대된다.황현진은 법정 안에 있다. 불안에 떠는 피해자 곁을 든든히 지키고, 가해자 측엔 단호한 시선을 보낸다. 이 자리에선 황현진이 단순히 논리로만 싸우는 변호사가 아닌 사람을 지키기 위해서라면 절대 물러서지 않고, 상황이 거칠어질수록 액션도 커지는 열혈 에너지가 확연히 드러날 예정이다.여론을 움직이고, 보이지 않는 압박과 맞서며, 법정 한가운데서 열혈 변호를 하는 등 첫 방송부터 세 변호사의 치열한 일상이 펼쳐진다. 성격, 능력, 일하는 방식은 제각각이지만, 공통점은 하나. 한순간도 방심할 수 없는 일상 속에서 누군가의 명예를 지키기 위해 최선을 다해 분투한다는 점이다.제작진은 “세 변호사가 이렇게 치열하게 사는 이유는 이들이 좇게 될 미스터리와 진실과도 맞닿아 있다. 첫 회부터 조금씩 거대한 스캔들이 수면 위로 드러난다. 이에 정면으로 맞설 세 변호사의 치열하고도 흥미진진한 생존기를 함께 해달라”고 전했다.‘아너 : 그녀들의 법정’은 동명의 스웨덴 드라마가 원작이다. 2일 오후 10시 ENA에서 첫 방송된다. KT 지니 TV와 쿠팡플레이에서도 공개된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr