사진 = 한보름 인스타그램

한보름이 상큼한 미모가 가득담긴 일상을 공개했다.최근 한보름은 자신의 인스타그램에 "너무이쁜 한복"이라는 멘트와 사진을 올렸다.공개 된 사진 속 한보름은 거울 앞에서 휴대전화를 들고 셀카를 찍고 있다. 아이보리 톤의 한복을 입고 은은한 꽃무늬 디테일이 들어간 소재가 포인트로 보인다. 목 주변에는 퍼 장식이 더해져 따뜻한 분위기를 살렸고 허리 쪽에는 리본 디테일이 깔끔하게 정리돼 단정한 실루엣을 완성했다. 머리는 자연스럽게 묶어 올린 뒤 화사한 장식 핀을 꽂아 한복 스타일링의 완성도를 더했다. 배경에는 짙은 색 커튼과 밝은 조명이 어우러져 한보름의 한복 색감이 더욱 또렷하게 강조된다.이를 본 팬들은 "한복입은거예뻐요" "늘 응원합니다" "너~무 예쁜 언니" "멋있어요" "폼 미쳐버렸네" "진짜 이쁨" 등의 댓글을 달았다.앞서 한보름은 자신의 인스타그램에 이사 사실을 알리며 새로운 집을 공개한 바 있다. 한보름이 공개한 집은 감각적인 인테리어로 가득해 눈길을 끌었다.한편 한보름은 1987년생으로 2009년부터 2010년까지 MC 스나이퍼의 힙합 레이블 '스나이퍼 사운드'의 연습생 출신으로 걸그룹을 준비했다. 이에 2009년 L.E.O의 정규 2집 타이틀곡 'Love Train'의 피처링으로 무대에 선 적이 있으며, 2010년 아웃사이더의 '주변인' 뮤직비디오에 출연했다.이후 연기자로 전향해 2011년 드라마 '드림하이'로 데뷔했다. 그러나 2012년 1년 동안 다시 아이돌 준비로 활동을 중단했고 2013년 본명 김보름에서 한보름으로 개명한 후 배우로 본격 활동하기 시작했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr