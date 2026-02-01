사진=소속사 팡파레, 엣나인필름, 비터스엔드(Bitters End, Inc)

사진=소속사 팡파레, 엣나인필름, 비터스엔드(Bitters End, Inc)

사진=소속사 팡파레, 엣나인필름, 비터스엔드(Bitters End, Inc)

사진=소속사 팡파레, 엣나인필름, 비터스엔드(Bitters End, Inc)

1994년생 배우 심은경이 영화 '여행과 나날'로 일본 영화계에서 가장 오래된 권위 있는 영화상 중 하나인 키네마 준보 여우주연상 수상하는 쾌거를 이루었다. 앞서 그는 2020년 3월 6일 제43회 일본 아카데미상에서 영화 '신문기자'로 최연소로 최우수 여우주연상을 받으며, 거기에 작품상, 남우주연상, 여우주연상을 휩쓸었다고 알려졌다.심은경의 소속사 '팡파레'는 30일 "심은경이 영화 '여행과 나날'로 일본에서 저명한 시상식 중 하나인 2025년 제99회 키네마 준보 베스트 텐 여우주연상을 받았다"는 기쁜 소식을 전했다.심은경은 "이렇게 훌륭한 상을 주셔서 진심으로 감사하다. 이 작품과 기적처럼 만난 것만으로도 행복한데, 수상까지 하게 되어 정말 기쁘다"며, "'여행과 나날'에서 볼 수 있는 미야케 쇼 감독의 세계관에 전 세계 많은 분 역시 매료되지 않을까 생각한다"라고 소감을 전했다.1919년 창간한 키네마 준보는 일본 최고의 권위를 인정받는 영화 전문 잡지다. 매년 그해의 영화 '베스트 10'을 발표하는데 일본 아카데미상, 블루리본 상, 마이니치 영화 콩쿠르와 함께 일본 영화계의 권위 있는 시상식 중 하나로 손꼽힌다.올해 99회째를 맞은 키네마 준보는 시상식에 앞서 영화 '여행과 나날'을 베스트 10 제1위에 선정함과 동시에 주연인 심은경의 여우주연상 수상 소식을 공식 발표했다. 이로써 심은경은 한국 배우로는 최초로 키네마 준보 여우주연상을 받은 쾌거를 이뤘고, 외국 배우로는 1993년도 '달은 어느 쪽에 떠 있는가'(감독 사이 요이치)에서 루비 모레노가 수상한 이후 처음이기에 그 의미가 각별하다.이미 2020년 영화 '신문기자'를 통해 한국 배우 최초로 일본 아카데미상을 비롯해 마이니치 영화 콩쿠르, 다카사키 영화제 등에서 잇따라 최우수 여우주연상을 받았던 그가 일본에서 가장 오래된 영화 잡지이자 영화 기자, 평론가 등이 최고의 작품과 배우를 선정하는 키나메 준보 시상식까지 석권하면서 세계 무대에서 심은경이 얼마나 독보적인 위치인지를 입증하고 있다.영화 '여행과 나날'은 일본을 넘어 현재 전 세계적으로 가장 주목받고 있는 젊은 거장 감독 미야케 쇼와 한국 배우로는 최초로 한국과 일본, 2개국에서 최우수 여우주연상 수상이라는 쾌거를 이루며 글로벌 배우로서 입지를 다지고 있는 배우 심은경의 만남으로 시작 단계부터 큰 기대를 모았다.그 기대에 부응하듯 영화 '여행과 나날'은 세계 6대 영화제로 손꼽히는 로카르노국제영화제에서 최고상인 황금표범상을 수상했고, 이번 제99회 키네마 준보 베스트 텐 제1위에 선정됐다. 그 외 제73회 산세바스티안국제영화제, 제22회 레이캬비크 국제영화제, 제33회 함부르크 영화제, 제30회 부산국제영화제에 연이어 초청되며 세계적인 스포트라이트를 받았다.이 영화의 주인공인 심은경은 앞서 일본에서 저명한 시상식 중 하나인 제38회 닛칸스포츠영화대상과 아시아의 혁신적인 작품들을 집중 조명하는 제36회 싱가포르국제영화제 여우주연상 후보에 노미네이트됐고, 마이니치 신문과 스포츠 닛폰 신문사가 주최하는 제80회 마이니치 영화 콩쿠르 주연배우상에 노미네이트 됐다. 특히 이 부문은 남자, 여자배우 구별 없이 통합된 주연배우 부문으로 더욱 의미가 깊다. 또한 이번 제99회 키나메 준보 여우주연상 수상이라는 쾌거를 안으며 국제 무대에서 확실한 존재감을 보여줬다.놀라운 미장센과 감독의 탁월한 연출력 뿐만 아니라 주연 심은경 배우의 섬세하고도 밀도 높은 연기력으로 크나큰 호평을 받은 '여행과 나날'은 일본은 물론 한국에서도 롱런 흥행을 이어가며 관객들에게도 큰 사랑을 받고 있다. 나라와 언어에 한계 없이 글로벌 무대의 다양한 작품에서 활약하며 한국배우로서 위상을 드높이고 있는 심은경이 '여행과 나날'을 통해 어떤 의미를 만들어 낼지 귀추가 주목된다.제99회 키네마 준보 시상식은 2월19일 열릴 예정이며, 심은경은 이 시상식에 참석하기 위해 스케줄을 조율 중이다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr