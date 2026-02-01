사진 = 김유정 인스타그램
사진 = 김유정 인스타그램
배우 김유정의 성숙한 미모가 눈길을 끈다.

최근 김유정은 자신의 인스타그램에 "뚜기들"이라는 멘트와 함께 자신이 광고하는 식품 브랜드 비하인드 사진을 공개했다.

사진 속 김유정은 실내에서 편안한 일상을 담아냈다. 갈색 보아 소재 아우터를 걸친 채 바닥에 앉아 컵에 담긴 음식을 숟가락으로 떠먹으며 시선을 고정한 모습이 포착됐다. 머리에는 실핀을 꽂아 잔머리를 정리했고 꾸밈을 덜어낸 표정이 자연스럽다.
사진 = 김유정 인스타그램
사진 = 김유정 인스타그램
이어 침대에 누운 사진에서는 하늘색 프릴 디테일의 상의를 입고 이마에 헤어롤을 올린 채 휴대전화를 들여다보며 차분한 분위기를 더했다. 근접 컷에서는 헤어롤과 또렷한 눈매, 맑은 피부 결이 화면을 가득 채우며 담백한 무드를 강조했다. 또 다른 사진에서는 파스텔 톤의 꽃다발을 품에 안고 미소를 지었다. 블루 톤의 재킷 스타일링과 다채로운 꽃 색감이 어우러지며 따뜻한 장면을 완성했다.
사진 = 김유정 인스타그램
사진 = 김유정 인스타그램
이를 본 팬들은 "최고야" "늘 응원합니다" "너무 예뻐" "화이팅" " 매우 사랑합니다" "저렇게 예쁠 수 있나" 등의 댓글을 달았다.

앞서 김유정은 '19금' 작품인 티빙 오리지널 '친애하는 X'에서 연기 변신에 성공했다. '친애하는 X'는 지옥에서 벗어나 가장 높은 곳으로 올라가기 위해 가면을 쓴 여자 백아진(김유정)에게 잔혹하게 짓밟힌 X들의 이야기를 그린다. 아름다운 얼굴 뒤에 잔혹한 본색을 숨긴 톱스타 백아진의 파멸과 그를 지키고자 지옥을 선택한 윤준서(김영대 분)의 사랑을 담아낸 파멸 멜로 서스펜스다.
사진 = 김유정 인스타그램
사진 = 김유정 인스타그램
한편 김유정은 1999년생으로 27세다. 아역배우로 데뷔해 그간 많은 작품에 출연했다. 김유정은 20대 중반의 나이로 이젠 아역티를 완전히 벗고 성인 배우로 입지를 굳혔다.

임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr

ADVERTISEMENT

© 텐아시아, 무단전재 및 재배포 금지