사진 = 김유정 인스타그램

사진 = 김유정 인스타그램

사진 = 김유정 인스타그램

사진 = 김유정 인스타그램

배우 김유정의 성숙한 미모가 눈길을 끈다.최근 김유정은 자신의 인스타그램에 "뚜기들"이라는 멘트와 함께 자신이 광고하는 식품 브랜드 비하인드 사진을 공개했다.사진 속 김유정은 실내에서 편안한 일상을 담아냈다. 갈색 보아 소재 아우터를 걸친 채 바닥에 앉아 컵에 담긴 음식을 숟가락으로 떠먹으며 시선을 고정한 모습이 포착됐다. 머리에는 실핀을 꽂아 잔머리를 정리했고 꾸밈을 덜어낸 표정이 자연스럽다.이어 침대에 누운 사진에서는 하늘색 프릴 디테일의 상의를 입고 이마에 헤어롤을 올린 채 휴대전화를 들여다보며 차분한 분위기를 더했다. 근접 컷에서는 헤어롤과 또렷한 눈매, 맑은 피부 결이 화면을 가득 채우며 담백한 무드를 강조했다. 또 다른 사진에서는 파스텔 톤의 꽃다발을 품에 안고 미소를 지었다. 블루 톤의 재킷 스타일링과 다채로운 꽃 색감이 어우러지며 따뜻한 장면을 완성했다.이를 본 팬들은 "최고야" "늘 응원합니다" "너무 예뻐" "화이팅" " 매우 사랑합니다" "저렇게 예쁠 수 있나" 등의 댓글을 달았다.앞서 김유정은 '19금' 작품인 티빙 오리지널 '친애하는 X'에서 연기 변신에 성공했다. '친애하는 X'는 지옥에서 벗어나 가장 높은 곳으로 올라가기 위해 가면을 쓴 여자 백아진(김유정)에게 잔혹하게 짓밟힌 X들의 이야기를 그린다. 아름다운 얼굴 뒤에 잔혹한 본색을 숨긴 톱스타 백아진의 파멸과 그를 지키고자 지옥을 선택한 윤준서(김영대 분)의 사랑을 담아낸 파멸 멜로 서스펜스다.한편 김유정은 1999년생으로 27세다. 아역배우로 데뷔해 그간 많은 작품에 출연했다. 김유정은 20대 중반의 나이로 이젠 아역티를 완전히 벗고 성인 배우로 입지를 굳혔다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr