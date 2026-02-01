사진 = 이영애 인스타그램

배우 이영애가 50대라고는 믿을 수 없는 미모를 뽐냈다.최근 이영애는 자신의 인스타그램에 "BEHIND BOTTEGA VENETA"라는 멘트와 사진을 올렸다.공개된 사진 속 이영애는 레드 톤 배경 앞에서 깔끔하게 넘긴 헤어와 또렷한 레드 립으로 시선을 끌었다. 카키 톤의 셔츠형 상의에 동일 계열 스커트를 매치해 단정하면서도 힘 있는 무드를 완성했고 볼드한 실버 이어링으로 포인트를 더했다.다른 사진에서는 메이크업을 받는 모습이 담겼다. 의자에 앉아 눈을 감은 채 차분히 준비를 이어가는가 하면 헤어 손질과 페이스 시트가 더해진 대기 장면까지 공개돼 촬영 전후의 생생한 분위기가 전해졌다.또 다른 컷에서는 복도 벽을 배경으로 손가락 브이 포즈를 취하며 여유로운 표정을 지어 보였고, 어깨에 걸친 아우터의 텍스처와 실루엣이 스타일의 완성도를 끌어올렸다.이를 본 팬들은 "언니 너무 아름다우세요" "늘 응원합니다" "너무 예뻐" "이번에 진짜 넘 예뻤어요" "언니를 보고 항상 심쿵했어요" "언제나 변치 않는 우아함과 따뜻한 마음을 가진 언니" 등의 댓글을 달았다.한편 1971년생인 이영애는 지난 2009년 20살 연상의 재미교포 사업가 정호영 회장과 결혼해 슬하에 쌍둥이 남매를 두고 있다. 정 회장은 2조 원대 자산가로 알려져 있으며 한국 레이컴 회장을 지낸 인물이다. 이영애는 지난해 10월 종영한 KBS 드라마 '은수 좋은 날'에 출연했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr