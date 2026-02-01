사진 = 안현모 인스타그램

방송인 안현모가 네컷 사진을 공개하며 근황을 전했다.최근 안현모는 자신의 인스타그램에 "1월이 게눈감추듯 가버렸네 정신차리고 살아야지"라며 "Life is meant to be lived! 오늘 브리저튼 시즌4 절반짜리 주행하다 정신들게 한 문장"이라는 멘트와 사진을 올렸다.공개 된 사진 속 안현모는 넓은 원목 테이블이 놓인 실내 라운지 공간에 앉아 카메라를 향해 다양한 포즈를 취하고 있다. 블랙 슬리브리스 톱에 긴 생머리를 자연스럽게 늘어뜨린 채 테이블에 몸을 기울이며 환하게 웃는 모습이 담겼고 옆모습으로 앉아 미소를 띤 장면에서는 정돈된 실루엣이 한층 또렷하게 드러난다. 턱에 손을 살짝 얹은 포즈에서는 차분한 분위기와 집중된 눈빛이 강조되며 손목 액세서리처럼 작은 디테일까지 깔끔하게 맞춘 스타일링이 눈길을 끈다. 뒤편으로는 소파와 조명, 실내 식물이 어우러져 고급스러운 라운지 무드를 완성한다.이를 본 팬들은 "언니 예뻐요", "너무 아름다우셔", "옷이 이쁘네요", "늘 본받네요", "이 포즈는 귀엽습니다", "내 롤모델", "품격 있는 미모", "지성과 미모의 완벽 조합", "분위기 진짜 좋다", "지적인 미소 너무 예쁘세요" 등의 댓글을 달았다.한편 안현모는 다양한 방송 및 MC 활동을 통해 대중과 소통하고 있다. 1983년생인 안현모는 한국외국어대학교 통번역대학원 국제회의통역 석사 출신으로 SBS에서 기자로 활동했었다. 또 안현모는 2017년 브랜뉴뮤직 대표 라이머와 결혼한 후 2023년 11월 파경을 맞았다. 이혼 이후에도 본업과 본업 외 활동을 활발하게 이어가고 있는 중이다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr