문상민이 남지현을 구해낸 뒤 소심하게 자신의 마음을 드러냈다.지난 31일 밤 9시 20분 방송된 KBS2TV '은애하는 도적님아'(연출 함영걸, 이가람/극본 이선)9회에서는 홍은조(남지현 분)를 구해낸 이열(문상민 분)의 모습이 그려졌다.이날 방송에서 이열은 임재이(홍민기 분)를 보고는 "또 너냐"고 했다. 이에 임재이는 "제 속마음이 밖으로 새나 보다"고 답했다. 이열은 "지난번에 죽이지 않은 걸 후회하게 만들지 마라"고 했다.하지만 홍민기는 이열 말에 웃음을 지었다. 분노한 이열은 임재이 멱살을 잡으며 "웃음이 나오냐"며 "너희 가문의 사리사욕 때문에 저 많은 사람이 죽음 목전에 있었는데 웃음이 나오냐 오늘은 누구의 피도 보기 싫으니까 가라"고 했다.임재이는 "그냥 벌을 내리시라"고 했지만 이열은 "명을 내린 네 형은 똑같이 벌해 줄 거고 넌 이미 내려졌다"고 했다. 임재이는 홍은조 까지 죽이려 했다는 말을 듣고 크게 충격을 받았다. 이열은 그 길로 돌아서 홍은주가 있는 곳으로 갔다.이열을 발견한 홍은조는 "여기 있었냐"고 하며 다가섰다. 이열은 "환자는 좀 어떻냐"고 물었고 홍은조는 "화살이 깊게 박히진 않았다"며 "덕분에 구질막 식구들 구했다"고 했다. 이어 "와줘서 고맙다"고 인사했다. 이열은 박혀버린 화살을 뽑으려 들면서 "누구 부탁인데"라고 말했다.홍은조는 "여기 오래 있다가 잘못되면 어떡하냐"며 "나머진 제가 정리하겠다"고 하며 말렸지만 이열은 "이거 왜 이리 안 뽑히냐"고 하며 뒷정리를 도우려 했다. 홍은조는 "말 좀 들어라"고 했지만 이열은 "나도 한 고집 한다"고 했다.이 과정에서 이열의 가리개가 벗겨졌고 홍은조는 "가리개라도 제대로 하라"고 했다. 이열은 "잔소리 할 거면 가라"고 했지만 홍은조는 "의녀로서 하는 말이다"고 하면서 이열의 가리개를 손봐줬다. 이열은 홍은조 말을 들었고 홍은조는 "고뿔이라도 걸리면 내의원을 발칵 뒤집히게 하는 분이 여기가 어딘 줄 알면서 겁도 없이 이러냐"고 했다.이말에 이열은 "난 원래 겁쟁이고 도망이 특기인데 너랑 있으면 자꾸 겁을 상실한다"며 "이게 다 네가 설화 속 주인공 어쩌고 해서 배포만 커진 탓이고 네가 자꾸 용기 나게 한다"고 했다. 이어 "이래서 사람 가려 만나야 하는데"라고 중얼거리더니 돌아서 버렸다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr