배우 이채민이 훤칠한 비주얼을 자랑해 시선을 모은다.
최근 이채민은 자신의 인스타그램에 선글라스 이모지를 담은 멘트와 사진을 올렸다.
공개 된 사진 속 이채민은 파리의 거리에서 브라운 톤 가죽 재킷과 데님 팬츠를 매치한 채 카메라를 바라보고 있다. 또 다른 사진에서는 강가 난간에 기대 옆모습을 드러내며 차분한 분위기를 자아냈고 에펠탑이 보이는 장소에서는 휴대전화를 들고 셀카를 남기며 여행의 순간을 기록했다. 루브르 박물관 유리 피라미드가 보이는 광장에서는 양손을 주머니에 넣고 걸음을 멈춘 채 시선을 내리며, 도시 풍경과 어우러진 감각적인 무드를 완성했다. 이를 본 팬들은 "진짜 잘생겼다", "늘 응원합니다", "너무 멋져", "화이팅", "진짜 심쿵이야", "보고싶어요 오빠" 등의 댓글을 달았다. 앞서 이채민은 tvN 토일드라마 '폭군의 셰프' 종영 인터뷰에서 공개열애 중인 배우 류다인과의 '럽스타그램' 의혹에 대해 해명한 바 있다. 당시 이채민은 의혹에 대해 "의도를 가지고 낀 건 아니고 패션으로 낀 거다"며 "종방연은 즐기자는 마음으로 참석했는데 사진이 찍힐 줄 몰랐다"고 했다. 이어 "굳이 따지면 제 실수인 것"이라고 해명했다. 그러면서도 커플링 여부를 묻는 질문에는 "그건 비밀"이라고 웃으며 답했다. 한편 2000년생인 이채민은 '캐셔로'에 출연했다. 넷플릭스 시리즈 '캐셔로'는 결혼자금과 집값 부담에 시달리는 평범한 직장인 상웅(이준호 분)이 손에 쥔 돈만큼 힘이 세지는 초능력을 얻게 되며 벌어지는 이야기를 그린 생활밀착형 히어로물이다. 이채민은 극 중 강한나와 남매로 등장해 히어로들의 능력을 노리는 조직 '범인회'의 핵심 빌런으로 활약한다.
임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr
