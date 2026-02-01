사진 = 이채민 인스타그램

배우 이채민이 훤칠한 비주얼을 자랑해 시선을 모은다.최근 이채민은 자신의 인스타그램에 선글라스 이모지를 담은 멘트와 사진을 올렸다.공개 된 사진 속 이채민은 파리의 거리에서 브라운 톤 가죽 재킷과 데님 팬츠를 매치한 채 카메라를 바라보고 있다. 또 다른 사진에서는 강가 난간에 기대 옆모습을 드러내며 차분한 분위기를 자아냈고 에펠탑이 보이는 장소에서는 휴대전화를 들고 셀카를 남기며 여행의 순간을 기록했다. 루브르 박물관 유리 피라미드가 보이는 광장에서는 양손을 주머니에 넣고 걸음을 멈춘 채 시선을 내리며, 도시 풍경과 어우러진 감각적인 무드를 완성했다.이를 본 팬들은 "진짜 잘생겼다", "늘 응원합니다", "너무 멋져", "화이팅", "진짜 심쿵이야", "보고싶어요 오빠" 등의 댓글을 달았다.앞서 이채민은 tvN 토일드라마 '폭군의 셰프' 종영 인터뷰에서 공개열애 중인 배우 류다인과의 '럽스타그램' 의혹에 대해 해명한 바 있다. 당시 이채민은 의혹에 대해 "의도를 가지고 낀 건 아니고 패션으로 낀 거다"며 "종방연은 즐기자는 마음으로 참석했는데 사진이 찍힐 줄 몰랐다"고 했다. 이어 "굳이 따지면 제 실수인 것"이라고 해명했다. 그러면서도 커플링 여부를 묻는 질문에는 "그건 비밀"이라고 웃으며 답했다.한편 2000년생인 이채민은 '캐셔로'에 출연했다. 넷플릭스 시리즈 '캐셔로'는 결혼자금과 집값 부담에 시달리는 평범한 직장인 상웅(이준호 분)이 손에 쥔 돈만큼 힘이 세지는 초능력을 얻게 되며 벌어지는 이야기를 그린 생활밀착형 히어로물이다. 이채민은 극 중 강한나와 남매로 등장해 히어로들의 능력을 노리는 조직 '범인회'의 핵심 빌런으로 활약한다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr