'전과 6범' 임성근 논란 터졌는데…유재석도 손절, 결국 빈자리 채웠다 "셰프들과 대결" ('놀뭐')[TEN이슈]

'전과 6범' 논란으로 '놀면 뭐하니' 촬영이 취소된 임성근 셰프의 자리를 다른 세프가 채웠다.지난 1월 31일 방송된 MBC 예능 '놀면 뭐하니'(이하 '놀뭐') 방송 말미에는 넷플릭스 '흑백요리사2' 셰프와 요리 대결을 하는 유재석, 하하, 주우재, 허경환, 김광규의 모습이 담겼다.이날 멤버들은 뜨끈한 온돌방에서 몸을 녹이고, 탁구 게임을 하며 시간을 보냈다. 그러나 게임 중 싸움판과 육탄전이 벌어졌고, 집 밖을 나와 도망치는 사태도 벌어졌다.이후 검은 안대를 쓴 멤버들의 모습과 함께 '흑백요리사: 요리 탈출 전쟁'이 시작됐다. 유재석은 "아기 맹수님 오시나? 후덕죽 선생님 안 오세요?"라는 목소리와 함께 한 입을 먹는 모습이 담겼고, "셰프들과 대결"에 나서는 모습도 공개됐다. 주우재는 "맛 차이가 얼마나 나는지, 어디까지 쫓아갈 수 있는지를"이라고 말해 셰프 정체에 기대를 높였다.한편, '흑백요리사2'에 출연했던 임성근 셰프는 음주운전 4회, 무면허 오토바이 운전 1회, 쌍방 폭행 1회로 총 전과 6범인 사실이 밝혀져 논란이 됐다. 이에 임성근 출연 회차를 녹화했던 '전지적 참견 시점'은 촬영분을 폐기했고, '놀면 뭐하니'는 예정됐던 녹화를 취소했다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr