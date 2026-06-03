김대호 / 사진=텐아시아 DB

김대호가 '위대한 가이드3' 여정을 인생애서 가장 힘들었던 여행이라고 전했다. / 사진 제공 = MBC에브리원 ‘위대한 가이드3’

김대호가 '위대한 가이드3' 여정을 인생애서 가장 힘들었던 여행이라고 전했다.MBC에브리원 '위대한 가이드3'의 김대호가 서면 인터뷰를 통해 솔직하게 털어놨다. 먼저 김대호는 시즌1부터 스핀오프인 '대다난 가이드'를 거쳐 시즌3까지 함께하게 된 소감에 대해 "시즌3까지 함께 여행할 수 있어서 기분이 무척 좋다"며 "특히 '대다난 가이드'를 함께한 다니엘은 물론이고, 오랜만에 명수 형님, 무진이와 네 명이 다시 함께 뭉친다는 소식에 출발 전부터 진짜 많이 설레었다"고 표현했다.홀로 여행을 즐기던 김대호에게 이번 여정은 변화의 계기가 되기도 했다. 그는 "함께 여행하며 멤버들과의 친밀도가 훨씬 더 높아졌다. 늘 혼자 하는 여행만 좋아했는데, 이번에 함께 여행하는 재미를 진정으로 알게 됐고 덕분에 여행의 폭도 한층 넓어졌다"고 전했다.시즌을 거듭하며 눈에 띄게 달라진 멤버들의 모습에 대해서도 언급했다. 먼저 최다니엘에 대해 "다니엘 씨는 예전에 약간 '금쪽이' 같은 느낌이 없지 않았는데, 회를 거듭할수록 주변 사람들을 정말 많이 챙기더라. 저희뿐만 아니라 보이지 않는 곳에서 고생하는 제작진과 촬영 팀까지 배려하는 모습에 깊은 감명을 받았다"고 칭찬했다.맏형 박명수를 향해서 김대호는 "우리 여정이 절대 만만치 않다. 그런데 명수 형님은 이를 악물고 끝까지 잘 마무리할 수 있도록 우리를 항상 치얼업해 주신다"며 "나이가 들어서 떠나는 여행은 체력적으로 완전히 다른데, 철저하게 자기 관리를 하시고 현장에서 늘 넘치는 에너지를 주셔서 정말 감사했다"고 존경을 전했다. 또한 막내 이무진에 대해서는 "초반보다 자기주장도 더 편하게 하면서 본인만의 여행 스타일을 찾아가더라. 거듭할수록 배우고 성장하는 막내의 모습을 지켜볼 수 있어 좋았다"고 덧붙였다.김대호는 시즌3 여정을 관통하는 키워드로 '흑과 백'을 꼽았다. 그는 "지구에 이런 검은 곳이 있고, 또 이런 하얀 곳이 있구나 싶었다. 같은 아프리카 대륙인데도 극명하게 대비되는 독특한 대자연의 모습이 너무 신기했다"고 회상했다. 이어 "에티오피아에서의 마지막 촬영지는 평생 단 한 번도 걸어본 적 없는 아주 이질적인 공간이었다. 그곳을 걸었을 때의 묘하고 이색적인 느낌이 아직도 오래 기억에 남는다"고 밝혔다.마지막으로 여행지가 공개된 후 기대를 모은 것에 대해 그는 "저에게도 이번 여행은 큰 상(賞)과 같았다"라며 기쁜 마음을 드러냈다. 실제 난이도에 대해서는 "인프라가 전혀 구축되지 않은 곳에서 정해진 루트 없이 직접 길을 개척하는 느낌이 강했다. 그야말로 여행이 아니라 '모험' 그 자체였다"고 전했다. 이어 "예상치 못한 돌발 상황이 끊임없이 발생했고, 개인적으로는 응급 상황들까지 겹치면서 제 인생에서 가장 힘들었던 여행으로 남게 됐다"고 고백했다.한편, MBC에브리원 '위대한 가이드3'는 오는 6월 9일 화요일 저녁 8시 30분에 첫 방송된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr