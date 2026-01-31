이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 '이투스' 캡처

류시원의 19살 연하 아내 이아영 씨가 과거 겪었던 소개팅 경험이 다시금 화제를 모으고 있다.최근 온라인 커뮤니티를 중심으로 2023년 공개됐던 영상이 재조명됐다. 해당 영상은 이아영 씨가 근무하던 온라인 강의 브랜드 채널에 게재된 콘텐츠로, 그는 생애 첫 소개팅을 포함해 단 세 번뿐이었던 소개팅 경험을 솔직하게 털어놓은 바 있다.이아영 씨는 "살면서 소개팅은 세 번밖에 안 해봤는데, 첫 번째가 가장 최악이었다"며 말문을 열었다. 그는 20대 초반에 당시 30대 후반의 여성 지인에게 첫 소개팅 제안을 받았다고. 첫 만남 자리에서 8명의 식사비를 모두 계산할 만큼 상대는 경제적으로 여유 있어 보였다고 회상했다. 이후에도 호텔 라운지 등 고급 공간에서 만남이 이어졌다고 덧붙였다.문제는 그 이후였다. 이아영 씨는 "그 언니가 7살 연상의 CEO인 남성분을 소개시켜주겠다고 했다"며 그러던 어느 날 "'너를 결혼시키기 프로젝트를 진행 중'이라며, 결혼하면 100억 원을 줄 수 있는 남자를 소개해 주겠다고 했다"고 밝혔다.이어 그는 "대신 결혼이 성사되면 수수료로 10억 원을 달라는 거였다. 계약서를 쓰자고 했다. 그때 충격을 받았다"며 "너무 무서워서 가족에게 알리고 바로 연락을 끊었다"고 전했다.한편 이아영 씨는 현재 배우 류시원과 결혼해 슬하에 딸을 두고 있으며, TV조선 예능 프로그램 '조선의 사랑꾼'에 출연해 일상을 공개 중이다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr