연예계 갑질 논란으로 시끄러운 상황 속 유재석이 소신 발언을 했다.30일 채널 '뜬뜬'의 '풍향고2'에는 오스트리아 빈으로 떠난 유재석, 이성민, 지석진, 양세찬의 모습이 담긴 영상이 올라왔다.영상 속 유재석은 시차 적응 실패로 새벽까지 잠을 못 이뤘다. 그런 가운데 유재석은 양세찬에게 "애들(제작진) 장갑 사줘야겠다"며 스태프들을 먼저 챙겼다. 도착하자마자 숙소를 찾느라고 제작진들과 함께 고생을 했던 것.오전 6시 30분부터 조식 오픈런을 하게 된 멤버들. 유재석은 멤버들을 위해 된장국을 직접 떠오면서 "(제) 작진이들도 먹어야 되는데"며 챙겼고, 이성민 또한 "천천히 많이 드셔라"고 말해 훈훈함을 안겼다.이어 유재석은 "많이들 드세요. 덕분에 잘 수 있었다. 방값은 내가 계산할게"며 "귀한 자제분들 많이 드세요"며 배려심을 보였다. 또 그는 "귀한 집 자제분들이다"고 소신 발언을 했고, 이를 들은 지석진도 "집안의 등불이다"며 공감했다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr