사진 = 김재경 인스타그램

레인보우 출신 김재경이 여행을 떠난 밝은 근황을 전했다.최근 김재경은 자신의 인스타그램에 다양한 이모지를 담은 멘트와 사진을 올렸다.공개된 사진 속 김재경은 카페로 보이는 공간에서 빨대를 꽂은 아이스 커피를 들고 카메라를 응시하고 있다. 또 다른 사진에서는 블랙 톱에 선글라스를 착용한 채 야외에서 셀피를 남겼고, 옆에는 하얀 털의 반려견이 나란히 자리해 시선을 끌었다.이어진 사진에서는 웅장한 건물을 배경으로 화이트 쇼츠와 블랙 상의를 매치해 경쾌한 휴양지 패션을 완성했으며 푸른 바다와 요트가 보이는 전망 앞에서는 반려견을 품에 안고 환한 표정을 지어 여유로운 분위기를 더했다.이를 본 팬들은 "언니 너무 아름다우세요" "늘 응원합니다" "너무 예뻐" "화이팅" "아 너무 아름답다" "프리티 귀티" 등의 댓글을 달았다.한편 김재경은 1988년생으로 38세다. 지난해 김재경 소속사 나무엑터스는 "김재경 배우가 소중한 인연을 만나 깊은 신뢰와 애정을 바탕으로 지난여름 직계 가족이 참석한 자리에서 백년가약을 맺었다"며 "김재경 배우의 배우자는 비연예인으로 비연예인인 배우자를 존중해 식은 비공개로 진행하였다"고 설명했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr