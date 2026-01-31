사진 = 선예 인스타그램

원더걸스 출신 선예가 밝은 근황을 전했다.최근 선예는 자신의 인스타그램에 "추억의 캐릭터 뿌까 뿌까는 실존했다"라며 "정성이 가득담긴 대륙의 맛을 카리스마있게 펼쳐주는 지선언니 팝업 너무너무 축하해요"라는 멘트와 사진을 올렸다.사진 속 선예는 실내 공간에서 붉은색 배경 앞 대형 뿌까 인형 옆에 서서 환한 미소를 짓고 있다. 베이지 톤 니트와 블랙 아우터를 매치해 차분한 분위기를 더했고 내추럴한 웨이브 헤어와 맑은 메이크업이 어우러져 편안한 인상을 남겼다.손바닥을 펼쳐 뿌까 인형을 소개하듯 포즈를 취하며 현장 분위기를 생동감 있게 담아냈다. 또 다른 사진에서는 정지선 셰프와 나란히 서서 브이 포즈를 맞추고 한쪽에는 뿌까 인형이 함께 프레임에 들어와 유쾌한 분위기가 이어졌다.이어 선예는 작은 뿌까 모양 소품을 손에 들고 놀란 듯한 표정을 지어 보이며 장난기 있는 순간도 남겼고, 커다란 흰색 쿠션을 머리 위에 올린 채 미소를 지어 현장의 활기를 더했다. 테이블 위에는 간식과 음료가 놓여 있어 행사 현장 특유의 북적이는 분위기까지 전해진다.이를 본 팬들은 "언니 너무 아름다우세요" "늘 응원합니다" "너무 예뻐" "화이팅" "뿌까 정말 추억이네요" "선예누나도 정말 예뻐요" 등의 댓글을 달았다.한편 선예는 지난 2013년 연상의 캐나다 교포 출신 선교사와 결혼해 슬하에 세 딸을 두고 있다. 또 선예는 지난해 11월 29일 강릉아트센터 사임당홀에서 절친 조권과 ‘선예 & 조권 RE:UNITED Concert’를 개최했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr