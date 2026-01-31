사진 = 김선호 인스타그램
사진 = 김선호 인스타그램
배우 김선호의 숨막히는 비주얼이 시선을 모은다.

최근 김선호는 자신의 인스타그램에 미소, 클로버, 축하폭죽 이모지가 담긴 멘트와 사진을 올렸다.

공개 된 사진 속 김선호는 어두운 공간에서 카메라를 가까이 든 채 셀카를 남겼다. 블랙 수트와 셔츠를 매치해 단정한 인상을 살렸고 은은한 조명 아래 또렷한 이목구비와 차분한 표정이 돋보인다. 또 다른 사진에서 김선호는 벽돌 질감이 살아 있는 공간을 배경으로 베이지 톤 트렌치코트를 걸친 채 포즈를 취했다. 블랙 이너와 깔끔한 헤어스타일이 어우러지며 도시적인 무드를 더했고, 손을 가볍게 들어 보이는 포즈로 자연스러운 분위기를 완성했다.
사진 = 김선호 인스타그램
사진 = 김선호 인스타그램
이어 서가가 가득한 공간에서는 스트라이프 니트 상의를 입고 테이블에 손을 짚은 모습이 담겼다. 안경을 착용한 채 카메라를 바라보는 표정과 따뜻한 조명, 책으로 채워진 배경이 어우러지며 차분한 감성을 전했다.

이를 본 팬들은 "우와 잘생겼어" "늘 응원합니다" "너무 멋져" "화이팅" "진짜 너무 귀엽고 잘생겼어" "오빠가 행복해 하는 거 보니까 내가 더 행복해" 등의 댓글을 달았다.

한편 1986년생인 김선호는 수십억대 계약금을 받고 판타지오로 이적했다고 전해졌는데 '이 사랑 통역 되나요?'에서 10살 연하인 1996년생인 고윤정과 로맨스 호흡을 맞춰 전세계 팬들의 사랑을 받았다.

임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr

ADVERTISEMENT

© 텐아시아, 무단전재 및 재배포 금지