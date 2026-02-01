사진=텐아시아DB
방송인 덱스가 예능 '마니또 클럽'에서 그룹 블랙핑크의 멤버 제니와 호흡을 맞춘다.

1일 방송되는 MBC 신규 예능 '마니또 클럽'은 하나를 받으면 둘로 나눌 줄 아는 사람들의 모임을 콘셉트로 한 언더커버 리얼 버라이어티다. 출연진은 무작위로 마니또 관계를 부여받고, 정체를 끝까지 숨긴 상태에서 선물을 전달해야 한다. 제니, 덱스, 추성훈, 노홍철, 이수지가 1차 출연진으로 이름을 올렸다.
사진제공=MBC
공개된 메인 포스터에는 제니를 중심으로 덱스, 추성훈, 노홍철, 이수지의 모습이 담겨 있다. 다섯 명은 선글라스와 단체복을 착용한 채 마치 비밀 요원을 연상케 하는 비주얼로 시선을 사로잡는다. 포스터 상단에 적힌 '우당탕탕 언더커버 선물 대작전'이라는 문구 역시 마니또 클럽만의 색깔을 보여준다.

또 다른 가로 버전 포스터 역시 눈길을 끈다. 제니, 추성훈, 이수지는 선글라스를 벗고 환한 웃음을 지으며 앞선 포스터와는 또 다른 분위기를 완성한다. 웰컴 키트를 들고 있는 이들의 모습과 함께 '하나를 받으면 둘로 나눌 줄 아는 사람들의 모임'이라는 설명이 공개됐다.
사진제공=MBC
'마니또 클럽'은 이날 오후 6시 10분 첫 방송된다.

정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr

