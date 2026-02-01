사진=텐아시아DB

방송인 덱스가 예능 '마니또 클럽'에서 그룹 블랙핑크의 멤버 제니와 호흡을 맞춘다.1일 방송되는 MBC 신규 예능 '마니또 클럽'은 하나를 받으면 둘로 나눌 줄 아는 사람들의 모임을 콘셉트로 한 언더커버 리얼 버라이어티다. 출연진은 무작위로 마니또 관계를 부여받고, 정체를 끝까지 숨긴 상태에서 선물을 전달해야 한다. 제니, 덱스, 추성훈, 노홍철, 이수지가 1차 출연진으로 이름을 올렸다.공개된 메인 포스터에는 제니를 중심으로 덱스, 추성훈, 노홍철, 이수지의 모습이 담겨 있다. 다섯 명은 선글라스와 단체복을 착용한 채 마치 비밀 요원을 연상케 하는 비주얼로 시선을 사로잡는다. 포스터 상단에 적힌 '우당탕탕 언더커버 선물 대작전'이라는 문구 역시 마니또 클럽만의 색깔을 보여준다.또 다른 가로 버전 포스터 역시 눈길을 끈다. 제니, 추성훈, 이수지는 선글라스를 벗고 환한 웃음을 지으며 앞선 포스터와는 또 다른 분위기를 완성한다. 웰컴 키트를 들고 있는 이들의 모습과 함께 '하나를 받으면 둘로 나눌 줄 아는 사람들의 모임'이라는 설명이 공개됐다.'마니또 클럽'은 이날 오후 6시 10분 첫 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr