사진=SNS

사진=SNS

사진=방송 화면 캡처

ENA·SBS Plus '나는 SOLO(나는 솔로)' 23기 순자와 영철이 결혼 소식을 전했다.최근 23기 순자는 자신의 SNS를 통해 영철에게 프러포즈를 받은 근황을 공개했다. 사진 속에는 "나랑 결혼해줄래?"라는 문구와 함께 장미꽃, 케이크, 반지가 준비된 로맨틱한 프러포즈 현장이 담겼다. 한 차례 결별을 겪었던 두 사람은 재결합 끝에 결혼이라는 결실을 맺게 됐다.순자는 첼리스트이며, 영철은 자동차 회사에 재직 중이라고 알려졌다. 순자는 지난해 10월 방송된 '나는 SOLO, 그 후 사랑은 계속된다'(이하 '나솔사계') 이후 진행된 라이브 방송에서 23기 옥순을 둘러싼 뒷담화 논란에 관해 사과했다.당시 방송에서 험담 논란의 당사자 중 한 명이었던 순자는 울먹이는 목소리로 사과의 뜻을 전했다. 그는 "방송 직후 DM을 많이 받았다"며 "시청자분들께 불편함을 끼쳐 죄송하다"고 고개를 숙였다. 이어 순자는 "첫날부터 23기 옥순 언니에게 개인적으로 서운한 감정이 있었는데, 3일 차에 감정이 한꺼번에 터져 나왔던 것 같다"며 "감정 조절을 제대로 하지 못했다"고 당시를 돌아봤다. 그러면서 "방송을 보며 스스로 많이 반성했다. 앞으로는 더 성장하고 감정 컨트롤에 신경 쓰겠다"고 덧붙였다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr