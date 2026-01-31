사진 = 장신영 인스타그램
배우 장신영이 근황을 전하며 자연스러운 분위기의 셀카를 공개했다.

최근 장신영은 자신의 인스타그램에 미소를 짓는 이모지를 담은 멘트와 사진을 올렸다.

사진 속 장신영은 긴 웨이브 헤어에 앞머리를 내린 채 카메라를 가까이 두고 미소 짓고 있다. 브라운 계열의 아우터와 자연스러운 메이크업으로 차분한 분위기를 더했고, 귀걸이로 포인트를 준 모습도 눈에 띈다.
다른 사진에서는 실내 공간을 배경으로 블랙 톱을 착용한 채 밝게 웃는 표정을 담았고 결이 고운 헤어 컬과 또렷한 이목구비가 강조됐다. 차량 안에서 촬영한 사진에서는 그레이 톤의 상의를 입고 고개를 살짝 기울인 채 카메라를 바라보며 담백한 표정을 지어 시선을 모았다.
이를 본 팬들은 "넘넘 아름답고 예뻐요" "늘 응원합니다" "너무 예뻐" "여신" "진짜로 너무 아름답습니다" "아름다운 외모와 마음씨" 등의 댓글을 달았다.
앞서 장신영의 남편인 배우 강경준은 2023년 12월 상간남 소송에 휘말리면서 물의를 빚었다. 강경준에게는 당시 5000만원 규모의 손해배상 소송이 제기됐고 강경준 측 법률대리인은 위자료 청구 소송 첫 변론에서 상대방 측 청구를 받아들이는 청구인낙으로 소송 종결했다.

한편 장신영이 복귀해 화제가 된 MBC 일일드라마 '태양을 삼킨여자'는 지난해 종영했으며 인기에 힘입어 125회까지 방송됐으며 6.5%를 기록해 눈길을 끌었다.

임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr

