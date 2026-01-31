사진 = 박한별 인스타그램

사진 = 박한별 인스타그램

배우 박한별이 상큼한 미모를 자랑했다.최근 박한별은 자신의 인스타그램에 "플리마켓 오픈런 감사해요"라는 멘트와 사진을 올렸다.사진 속 박한별은 실내 공간의 전신거울 앞에서 셀카를 남기며 플리마켓 분위기를 전했다. 아이보리 톤 니트 상·하의 셋업에 이너를 레이어드하고 롱부츠를 매치해 캐주얼하면서도 포근한 스타일을 완성했다.특히 거울 주변으로는 의류가 걸린 행거와 소품들이 놓여 있어 현장감을 더했다. 또 다른 사진에서는 창가를 배경으로 "얼른 구경오세요"라는 문구가 더해진 장면과 함께 핑크색 MSGM 상의와 'CASUAL ZONE' 안내가 보이며 플리마켓 구성도 함께 담겼다.이를 본 팬들은 "늘씬하고 너무 아름다워요" "한별님 응원합니다" "너무 예뻐" "멀리서 응원중" "아직도 20대 미모 피부예요" "여신한별누나" 등의 댓글을 달았다.앞서 박한별은 과거 방송된 TV조선 '아빠하고 나하고'에 출연해 6년만에 방송 복귀를 알렸다. 당시 방송에서 박한별은 남편 논란에 대해 "내가 할 수 있는 일이 아무것도 없고 하루하루가 지옥 같았다"며 "시어머니조차 나에게 너를 위해 이혼하라며 눈물 흘리셨다"고 말했다.박한별은 2017년 전 유리홀딩스 대표 유인석과 결혼해 슬하에 2남을 두고 있다. 남편은 빅뱅 전 멤버 승리의 전 동업자로 알려져 있다. 남편은 성매매 알선, 업무상 횡령 등의 혐의로 불구속기소 돼 2020년 징역 1년 8개월에 집행유예 3년을 선고받았다.한편 박한별은 친엔터테인먼트와 전속 계약을 체결한 뒤 유튜브 채널 '박한별하나'를 운영하며 제주도에서 카페를 운영하는 일상을 공개하며 새로운 시작을 알렸다. 또 박한별은 글로벌 숏폼 플랫폼 드라마박스(DramaBox)와 KT스튜디오지니가 공동제작하는 숏폼 드라마 '청소부의 두 번째 결혼'에 주연으로 캐스팅이 됐다. '청소부의 두 번째 결혼'은 글로벌 바이오 그룹의 창립자가 아들 부부와의 갈등 끝에 집을 떠나게 되면서 시작되는 작품이다. 우연한 도움으로 시작된 인연은 점차 깊어지며 인물들의 상처와 마주하게 한다. 서로 이해하는 과정 속에서 삶의 방향 또한 새로운 전환점을 맞이하게 되는 신분 반전 힐링 로맨스다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr