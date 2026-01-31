사진=ENA

'아너 : 그녀들의 법정'이 베일을 벗을수록, 세 변호사 이나영, 정은채, 이청아를 운명 공동체로 묶은 '과거 사건'과 로펌 L&J의 설립 배경에 관심이 집중되고 있다.ENA 월화드라마 '아너 : 그녀들의 법정'(이하 '아너')은 거대한 스캔들이 되어 돌아온 과거에 정면 돌파로 맞서는 세 여성 변호사의 미스터리 추적 극이다. 극 중 윤라영(이나영), 강신재(정은채), 황현진(이청아)은 20대 대학 시절부터 20년째 인연을 이어온 친구이자, 여성 범죄 피해자를 전문으로 변호하는 로펌 L&J(Listen and Join)을 만든 변호사들이다.그러나 이들의 동행은 단순한 우정이나 커리어의 연장이 아니다. L&J에는 '피해자들의 이야기를 듣고(Listen) 함께한다(Join)'는 의미가 반영됐고, 앞서 공개된 예고 영상에서 윤라영이 밝힌 것처럼 "우리가 간절히 필요했던 그 사람이 되어 주고 싶었다"라는 신념을 분명히 보여준다. 동시에 목표가 어디서 비롯됐는지, 무엇이 세 사람을 같은 방향으로 이끌었는지에 대한 궁금증도 더한다.이들이 공유하고 있는 어떤 '과거'는 단순한 설정 이상의 무게로 다가온다. 아직 구체적으로 드러나지 않은 그 사건은 세 사람 사이를 단단히 묶은 비밀이자, 지금의 L&J를 탄생시킨 출발점일 가능성이 크다. 친구를 넘어 서로의 삶에 깊숙이 얽혀 있는 이들의 관계성은 같은 시간을 통과하며, 피해자의 편에 서는 길을 함께 가게 된 사연을 공유하게 된 것으로 짐작된다.배우들이 직접 밝힌 관계의 핵심 포인트는 이러한 서사에 설득력을 더한다. 이나영은 세 인물을 관통하는 정서를 "우정을 넘어 같은 비밀을 짊어진 '연대적 감정'"이라고 표현했다. 생존과 명예를 위해, 부서져도 끝내 무너지지 않고 서로를 지키는 관계라는 것. 단순히 오래된 친구라서가 아니라, 같은 무게를 나눠 들어온 사람들이기에 가능한 유대라는 설명이다.정은채는 작품 안에서 이십년지기 친구 관계의 힘이 드러나는 지점을 짚었다. 말로 다 설명하지 않아도 통하는 암묵적인 순간들, 긴 세월 속에서 형성된 동일한 신념과 비슷한 기질이 이들을 같은 자리로 이끌었다는 해석이다. "모든 이야기의 시작점은 슬픈 운명과 연대"라고 밝힌 것처럼, 이들의 과거가 현재의 선택과 맞닿아 있다는 사실 역시 암시했다.이청아가 짚은 핵심은 보다 직관적이다. "세 사람을 관통하는 마음은 '서로를 지키려는 것'에서 비롯된다"는 것. 사랑과 우정이라는 단어로 맺어진 관계 속에는 여러 감정이 존재하는데, 그중 이들을 지금까지 이어지게 만든 것은 결국 "서로를 지켜 다치지 않게 하려는 마음"일 것이라고 바라봤다. 거창한 정의보다도 상대를 향한 이 단순하지만 절실한 태도가 세 변호사의 관계를 지탱해온 힘이자, 지금의 선택으로 이어진 근간임을 짐작게 한다.피해자의 곁에 서겠다고 선언한 로펌 L&J. 그러나 그 시작에는 20년 전 세 사람이 함께 짊어진 침묵과 비밀이 도화선처럼 연결되어 있다. 이들이 왜 피해자들의 '최후의 보루'가 되기로 했는지, 그 비밀과 L&J의 설립이 어떤 방식으로 맞물려 있는지에 대한 궁금증이 드라마를 향한 기대를 더욱 키우고 있다. 이에 제작진은 "이나영, 정은채, 이청아가 보여주는 연대는 단순히 든든함을 넘어 처절하기까지 할 것"이라며, "20년 전의 사건이 현재의 L&J와 어떻게 맞닿아 있는지, 그 미스터리한 운명의 실타래를 본방송을 통해 함께 풀어가 달라"고 전했다.'아너 : 그녀들의 법정'은 동명의 스웨덴 드라마를 원작으로 하며, 2월 2일 월요일 밤 10시 ENA에서 첫 방송 되고 KT 지니 TV와 쿠팡플레이에서 공개된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr