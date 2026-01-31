사진=텐아시아DB

사진='이십세기 힛-트쏭' 캡처

가수 이미주가 예능, 라디오, 웹 콘텐츠 등에 출연하며 열일행보를 이어가고 있다.현재 이미주는 매주 금요일 방송되는 KBS Joy 음악 예능 프로그램 '이십세기 힛-트쏭'에서 MC로 활약하고 있다. 지난 30일 방송된 '이십세기 힛-트쏭'은 신비주의 가수 특집으로 꾸며진 가운데, 이미주는 클레오파트라를 연상시키는 금빛 드레스와 뱅헤어로 이목을 집중시켰다.오프닝에서 이미주는 신비주의를 벗어던진 자신의 개인 유튜브 채널 '그냥 이미주'를 이야기하면서 반전 매력을 언급하기도 했다. 이어 본격적인 차트가 공개됐고, 이미주는 톡톡 튀는 입담과 리액션으로 그 시절 히트송을 소개했다. 특히 5위로 이정현의 '너'가 공개되자 이미주는 이집트 여신으로 변신해 무대 중앙에서 테크노 퍼포먼스를 펼쳤다.앞서 이미주는 지난해 5월 말 방송을 끝으로 MBC 예능 '놀면 뭐하니?'에서 하차했고, 11월 초 유재석이 소속된 안테나와 4년 만에 동행 마침표를 찍었다. 이후 이미주는 AOMG에 새로운 둥지를 텄다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr