사진 = SBS '오늘부터 인간입니다만' 캡처

김혜윤과 로몬이 설악산에서 하룻밤을 함께 보내며 서로를 향한 묘한 감정을 확인하는 등 안방극장에 설렘을 선사했다.지난 30일 밤 10시 방송된 SBS '오늘부터 인간입니다만'(연출 김정권/극본 박찬영, 조아영)5회에서는 은호(김혜윤 분)와 강시열(로몬 분)이 조난 위기 속에서 예상치 못한 로맨틱한 분위기를 형성하는 과정이 그려졌다.이날 방송에서 장도철(김태우 분)의 위협으로부터 강시열을 구하고 인간이 된 은호는 다시 구미호로 돌아갈 방법을 찾기 위해 또 다른 구미호의 흔적을 쫓아 설악산으로 향했다. 하지만 구미호를 만나려던 계획이 무산된 채 산속에서 밤을 맞이하게 된 은호는 체력이 다해 잠이 들었고 강시열은 그런 은호를 애틋한 눈빛으로 바라보며 혼자 미소 짓는 등 변화된 마음을 드러냈다.우여곡절 끝에 인근 민박집에서 하룻밤을 묵게 된 두 사람은 한층 가까워진 모습을 보였다. 강시열은 산행으로 다리가 아픈 은호의 발에 직접 파스를 붙여주는 다정한 면모를 보였으며 평상에 앉아 맥주를 마시며 깊은 대화를 나눴다. 세계 최고의 축구선수로서 절제된 삶을 살아온 강시열은 진정으로 원하는 것을 위해 하고 싶은 일을 참아왔던 지난날을 고백했고 은호는 오랜 세월 함께하다 인간이 되어 떠난 동료 구미호에 대한 외로움을 털어놓으며 서로의 내면을 공유했다.두 사람의 티격태격하는 호흡은 설렘 지수를 더욱 높였다. 강시열은 밤공기에 추워하는 은호에게 자신의 겉옷을 벗어주었고 은호는 이를 "인간 수컷이 암컷에게 수작을 부리는 플러팅"이라며 너스레를 떨었다. 당황한 강시열이 "매너일 뿐"이라며 부인하자 은호는 본인의 외모와 매력에 빠지는 것은 당연하다며 당당하게 응수해 웃음을 자아냈다. 인간과 구미호라는 경계를 넘어 조금씩 서로의 일상에 스며드는 두 사람의 모습이 향후 전개에 대한 기대감을 더했다.서로에 대한 인간적인 연민과 호감이 교차하며 본격적인 로맨스의 시작을 알린 가운데 은호가 다시 구미호의 신분을 되찾을 수 있을지 귀추가 주목된다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr