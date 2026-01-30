'이천희♥' 전혜진, 이혼 조건 밝혔다…"도박으로 10억 벌어? 신뢰의 문제"('천개미')

사진=이천희 유튜브

배우 전혜진이 배우자와 이혼할 수 있는 상황에 대해 이야기했다.30일 유튜브 채널 천개미이천희'에는 '정유미, 잠수 이별 VS 환승 이별 중 더 최악의 이별은?'이라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 정유미와 이천희-전혜진 부부는 젠가 밸런스 게임을 진행했다. 정유미는 "나 보드게임 별로 안 좋아한다"고 밝혔지만, 곧 밸런스 게임에 빠져들어 웃음을 자아냈다.'인생에서 한 번의 기회를 준다면? 가장 최악의 일을 피할 수 있는 기회 VS 가장 하고 싶은 일을 할 수 있는 기회'라는 질문에, 정유미는 "최악의 일을 피하겠다"면서 "힘들 테니까. 인생은 알 수 없다. 좋은 일도 많았지만, 힘든 일도 많았다"고 털어놨다.정유미는 '잠수이별 VS 환승이별, 더 최악의 이별은?'이라는 질문에 "다른 사람에게 환승이별하는 게 낫다. 최소한 어떻게 된 일인지 아니까. 갑자기 잠수이별이 더 싫을 것 같다"고 이야기했다.'환승연애' 보다가 눈물을 흘를 정도로 애청자인 이천희는 "나도 환승연애가 낫다. 잠수이별 너무 힘들 것 같다"며 공감했다.정유미는 이천희를 향해 "'사랑 없는 결혼 후 무병장수하기 VS 찐사랑과 결혼해 단명하기' 중 무엇을 선택하겠냐"고 기습 공격했다. 그가 고민하자 "사랑 없는 사람이랑 오래 살아서 뭐 하게?"라며 자신은 '찐사랑'을 선택하겠다고 밝혔다.이천희가 고민 끝에 "찐사랑과 결혼하겠다"고 답했지만, 전혜진은 "이건 거짓말이다. 이천희는 삶에 미련이 많은 사람이다. 가능하면 오래 살고 싶고, 계속 태어나고 싶다고 하더라"고 폭로했다. 이천희는 "오래 살고 싶지만, 사랑 없이 오래살면 지옥 같을 것 같다"고 말했다.정유미는 '톱 연예인과 완벽한 일반인으로 살기' 중 "톱 연예인 아닌 일반인으로 살고 싶다"면서 "우리가 톱 연예인 안 돼 봐서 모르나? 나는 애매하지"라고 말해 놀라게 했다. 같은 의견인 전혜진은 "엄청 불편하지 않을까?"라며 고개를 끄덕였다.마지막으로 정유미는 이천희-전혜진 부부에게 "'도박하지 않기로 약속한 배우자가 도박으로 10억원을 따오면? 이혼한다 VS 한 번 봐준다?'라고 질문을 던졌다. 전혜진은 "이혼한다. 이건 신뢰의 문제"라고 단호한 입장을 드러냈지만, 이천희는 "한 번 봐준다. 10억인데"라며 현실을 인정해 폭소케 했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr