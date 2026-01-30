[공식] '나혼산' 새 멤버 됐다더니…배나라, ♥한재아와 핑크빛 터졌다 "열애 중" [TEN이슈]

최근 MBC '나 혼자 산다'에 출연한 배우 배나라와 한재아가 열애 중임을 공식 인정했다.30일 배나라 소속사 YY엔터테인먼트는 "두 사람이 열애 중인 것이 맞다. 예쁘게 잘 만나고 있다"고 밝혔다. 한재아 소속사 빅보스엔터테인먼트 역시 두 사람의 교제 사실을 인정했다. 열애 기간은 공개되지 않았다.이날 한 매체에 따르면 배나라와 한재아는 동료 배우로 인연을 맺은 뒤 연인으로 발전해 조용히 사랑을 키워오고 있다고 알려졌다. 두 사람은 뮤지컬 '그리스'를 비롯해 출연 배우들이 함께한 '집들이 콘서트', '라파치니의 정원' 등 여러 무대에서 호흡을 맞춘 바 있다. 배나라는 1991년생, 한재아는 1992년생으로 한 살 차 연상연하 커플이다.배나라는 2013년 뮤지컬 '프라미스'로 데뷔한 뒤 '그리스', '배니싱', '쓰릴 미', '와일드 그레이', '사의 찬미' 등에서 활약하며 뮤지컬계 스타로 자리 잡았다. 이후 넷플릭스 시리즈 'D.P. 시즌2'에서 성소수자 탈영병 장성민(니나) 역으로 강렬한 인상을 남겼고, '악인전기', '약한영웅 Class 2', '당신의 맛', '우주메리미', '조각도시' 등 다양한 작품에 출연하며 안방극장에서도 존재감을 키웠다. 최근에는 MBC 예능 프로그램 '나 혼자 산다'에도 출연했다.한재아는 2003년 MBC 창작동요제에서 '초생달'로 대상을, 같은 해 제18회 초록동요제에서 '구름'으로 독창 부문 대상을 수상하며 어린 시절부터 음악적 재능을 인정받았다. 2017년 뮤지컬 '햄릿: 얼라이브'로 본격 데뷔한 이후 '어쩌면 해피엔딩', '웨스트 사이드 스토리', '빠리빵집', '겨울나그네', '라파치니의 정원', '번 더 위치', '킹키부츠' 등 다양한 작품에서 활약 중이다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr