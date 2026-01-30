/ 사진제공 = KBS 2TV ‘신상출시 편스토랑’

/ 사진제공 = KBS 2TV ‘신상출시 편스토랑’

재혼과 동시에 12억 원대 주택을 마련한 미국 변호사 출신 방송인 서동주가 자신의 재테크 비법을 공개한다.KBS 2TV ‘신상출시 편스토랑’(이하 ‘편스토랑’)에는 변호사, 방송인에 이어 작가, 화가로까지 종횡무진 활동 중인 서동주가 스페셜MC로 출격한다.최근 진행된 ‘편스토랑’ 스튜디오 녹화에는 서동주가 스페셜MC로 함께했다. MC들은 MIT 졸업, 와튼스쿨 석사, 로스쿨까지 접수한 서동주의 남다른 이력을 언급하며 서동주를 소개했다. 이어 "재테크에도 소질이 있다는 소문이 있던데..?"라며 소문의 진상을 물었다.이에 대해 서동주는 "재테크가 최대 관심사이긴 하지만 잘하지는 못한다. 그래서 남편과 공부를 하기 위해 경매학원에 등록해서 함께 열심히 노력했다"라고 답했다. 이어 "시드머니가 적었기 때문에 신혼집을 경매로 구입해보자는 목표를 세우고, 경매로 구옥을 낙찰받아서 리모델링해서 살고 있다"라고 했다. 특히 해당 신혼집에 대해 "재개발 이슈도 있다"라고 해 모두를 깜짝 놀라게 했다. ‘편스토랑’ 식구들은 "역시 브레인"이라며 뜨거운 관심을 보였다고.한편 이날 서동주는 특히 이정현의 VCR 속 이정현과 남편의 애정 표현을 보고 크게 공감하고 몰입해 눈길을 끌었다. 서동주 역시 이정현 부부처럼 연상연하 부부인데다가, 지난 6월에 결혼에 골인한 신혼이기 때문.이에 MC 붐이 "평소 애정 표현을 잘하는 편인가?"라고 묻자 서동주는 "많이 하려고 한다"라며 뜻밖의 애교를 공개해 모두를 깜짝 놀라게 했다고. 여기에 남편과의 애칭도 공개했다. 서동주는 "남편은 나를 ‘애기야’라고 부르고, 나는 남편을 ‘뮹뮹이’라고 부른다"라고 답했다. 서동주가 4살 연하의 남편을 ‘뮹뮹이’라고 부르게 된 사연을 들은 ‘편스토랑’ 스튜디오는 그야말로 발칵 뒤집어졌다는 후문.한편 서동주는 고(故)서세원, 서정희의 딸로 미국 샌프란시스코 대학교 로스쿨을 졸업한 뒤 미국에서 변호사로 활동했으며, 지난해 엔터 업계 종사자와 재혼했다. (재혼) 준비 중 경매를 통해 도봉구 창동에 있는 주택을 12억에 낙찰 받은 가운데 해당 지역이 재개발 지역으로 선정되기도 했다.KBS 2TV ‘신상출시 편스토랑’은 1월 30일 금요일 저녁 8시 30분 방송된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr