그룹 애프터스쿨 출신 방송인 리지가 SNS 라이브 방송 도중 극심한 우울감을 호소하며 불안정한 심리 상태를 드러내 팬들의 우려를 샀다.리지는 지난 28일 인스타그램 라이브 방송을 진행하며 연예계 생활과 자신의 심경을 솔직하게 털어놨다. 그는 연예인을 "모든 것이 다 드러나는 직업"이라고 표현하며 "누군가 대외 활동을 하고 싶다고 하면 말리고 싶다. 특히 여자 아이돌은 난도가 높은 것 같다"고 말했다.이어 "이 일을 선택한 것 자체는 후회하지 않지만, 내 행동들에 대해서는 자책을 많이 한다"며 "우울증이 너무 심해 관련 이야기를 하다 계정이 정지돼 다른 플랫폼으로 방송을 켜게 됐다"고 밝혔다. 그는 "사람들은 이 좋은 세상에 왜 힘들어하느냐고 말하지만, 내가 살기 너무 힘들다. 내가 힘들다는데 세상이 좋은 게 무슨 소용이냐"며 울먹이기도 했다.방송 도중 리지는 부정적인 선택을 암시하는 발언을 해 시청자들을 놀라게 했고, 댓글창에는 걱정과 만류의 메시지가 이어졌다. 외모와 성형 관련 질문, 악성 댓글에도 감정이 크게 흔들리는 모습을 보였으며, 과거 의료사고로 인해 불가피하게 재수술을 받았던 경험을 언급하며 관련 질문에 선을 그었다. 개인 소지품을 찾지 못해 불안해하는 등 혼란스러운 상황이 이어지다 지인으로 추정되는 인물이 대화에 참여한 뒤 라이브는 급히 종료됐다.한편 리지는 2010년 그룹 애프터스쿨로 데뷔해 유닛 오렌지캬라멜로도 큰 사랑을 받았다. 2021년 음주운전 사고로 벌금형을 선고받은 뒤 자숙의 시간을 가졌으며, 최근 일본에서 솔로 팬미팅을 여는 등 활동 재개를 모색해왔다. 다만 이번 방송에서 위태로운 심리 상태가 고스란히 드러나며 팬들의 걱정이 이어지고 있다.앞서 배우 안재욱은 지난 2003년과 2019년 두 차례의 음주 운전으로 적발돼 '2025 KBS 연기대상' 수상 후 논란이 불거졌다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr